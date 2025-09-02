Для жителей пострадавших в Ростове-на-Дону домов организована горячая линия

Специально для жителей домов, пострадавших в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону организована горячая линия. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
«Для жителей пострадавших домов организована горячая линия. Прием заявлений на осуществление установленных выплат будет осуществляться в Администрации Советского района», — подчеркнул Александр Скрябин в своем telegram-канале. Для жителей организована горячая линия по телефону +7 988 584 37 96.
Ранее стало известно жителей пострадавшего дома в Левенцовском микрорайоне Ростова -на -Дону отправят в пункт временного размещения (ПВР). В результате ночной атаки в микрорайоне Левенцовский города Ростова-на-Дону повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улицах Ткачева и Еременко.
