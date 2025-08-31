31 августа 2025

Вице-губернатор Алексеев пришел к первокурсникам Курганского погранинститута ФСБ. Фото

Первокурсники Курганского пограничного института ФСБ приняли присягу
© Служба новостей «URA.RU»
Алексеев поздравил курганских первокурсников
Алексеев поздравил курганских первокурсников
новость из сюжета
День знаний — 2025

В Кургане первокурсники Курганского пограничного института ФСБ России 1 сентября приняли военную присягу. На торжественной церемонии побывал вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев.

«Первокурсники Курганского пограничного института ФСБ России приняли присягу. Поздравляю вас, ребята. Помните слова, которые произнесли, живите достойно», — написал Алексеев в своем tg-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Антон Науменко в День знаний 1 сентября посетил линейку в школе №50. Он поздравил учеников.

© Служба новостей «URA.RU»
