Алексеев поздравил курганских первокурсников
В Кургане первокурсники Курганского пограничного института ФСБ России 1 сентября приняли военную присягу. На торжественной церемонии побывал вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев.
«Первокурсники Курганского пограничного института ФСБ России приняли присягу. Поздравляю вас, ребята. Помните слова, которые произнесли, живите достойно», — написал Алексеев в своем tg-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Антон Науменко в День знаний 1 сентября посетил линейку в школе №50. Он поздравил учеников.
