В Удмуртии трое подростков обвиняются в попытке теракта на ОПК. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Фото:

В Удмуртии предотвращен теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Обвинения по этому делу предъявлены трем подросткам в возрасте 15, 16 и 17 лет. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В Удмуртской Республике троим подросткам предъявлено обвинение в покушении на террористический акт», — говорится в официальном telegram-канале СК. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подростки вступили в контакт с представителем украинских спецслужб через популярный мессенджер с целью получения быстрого заработка. В ходе переписки подростки получили задание совершить теракт на одном из предприятий ОПК в Ижевске. Для реализации задуманного двум фигурантам было передано самодельное взрывное устройство. Подготовка к преступлению велась в июле 2025 года. В августе 2025 года, в момент закладки взрывного устройства у проходной предприятия, все трое несовершеннолетних были задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Удмуртии предотвращен теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Обвинения по этому делу предъявлены трем подросткам в возрасте 15, 16 и 17 лет. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «В Удмуртской Республике троим подросткам предъявлено обвинение в покушении на террористический акт», — говорится в официальном telegram-канале СК. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подростки вступили в контакт с представителем украинских спецслужб через популярный мессенджер с целью получения быстрого заработка. В ходе переписки подростки получили задание совершить теракт на одном из предприятий ОПК в Ижевске. Для реализации задуманного двум фигурантам было передано самодельное взрывное устройство. Подготовка к преступлению велась в июле 2025 года. В августе 2025 года, в момент закладки взрывного устройства у проходной предприятия, все трое несовершеннолетних были задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...