В Тюмени доведут до ума «долгострой» в центре жилого микрорайона. Скрин

В ЕИСЖС опубликован срок завершения строительства «Теннис-Паласа» в Тюмени
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Школьники. Тюмень, долгострой, снег, зима, дети, школьники, строительство, стройка
Строительство долгостроя, расположенного по соседству с жилыми домами и учебными заведениями, началось еще в 2008 году Фото:

На портале единой информационной системы жилищного строительства появилась дата планируемой сдачи «Теннис-Паласа», расположенного в центре жилого микрорайона Тюмени. Здание доведут до ума уже в первом квартале 2024 года, сообщает портал ДОМ.РФ.

«Объект строительства — один строящийся дом ООО „Теннис-Палас“. Адрес дома — Тюмень, улица Александра Логунова, дом 5, корпус Б. Ввод в эксплуатацию — первый квартал 2024 года».

Известно, что строительство здания началось в 2008 году и было приостановлено четыре года спустя. В 2022 году долгострой передали АО «Мостострой-11». Проектная документация, приложенная к карточке строительства на ЕИСЖС сообщает, что в «Теннис-Паласе» разместятся помимо спортивных кортов солярии, кафетерии, коворкинги и другие помещения для развития креативных индустрий.

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На портале единой информационной системы жилищного строительства появилась дата планируемой сдачи «Теннис-Паласа», расположенного в центре жилого микрорайона Тюмени. Здание доведут до ума уже в первом квартале 2024 года, сообщает портал ДОМ.РФ. «Объект строительства — один строящийся дом ООО „Теннис-Палас“. Адрес дома — Тюмень, улица Александра Логунова, дом 5, корпус Б. Ввод в эксплуатацию — первый квартал 2024 года». Известно, что строительство здания началось в 2008 году и было приостановлено четыре года спустя. В 2022 году долгострой передали АО «Мостострой-11». Проектная документация, приложенная к карточке строительства на ЕИСЖС сообщает, что в «Теннис-Паласе» разместятся помимо спортивных кортов солярии, кафетерии, коворкинги и другие помещения для развития креативных индустрий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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