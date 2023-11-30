На портале единой информационной системы жилищного строительства появилась дата планируемой сдачи «Теннис-Паласа», расположенного в центре жилого микрорайона Тюмени. Здание доведут до ума уже в первом квартале 2024 года, сообщает портал ДОМ.РФ.
«Объект строительства — один строящийся дом ООО „Теннис-Палас“. Адрес дома — Тюмень, улица Александра Логунова, дом 5, корпус Б. Ввод в эксплуатацию — первый квартал 2024 года».
Известно, что строительство здания началось в 2008 году и было приостановлено четыре года спустя. В 2022 году долгострой передали АО «Мостострой-11». Проектная документация, приложенная к карточке строительства на ЕИСЖС сообщает, что в «Теннис-Паласе» разместятся помимо спортивных кортов солярии, кафетерии, коворкинги и другие помещения для развития креативных индустрий.
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