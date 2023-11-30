В Перми появился новый памятник

В Перми открыли памятник питерскому изобретателю газового освещения

На открытии присутствовал губернатор Махонин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми сегодня 30 ноября был открыт памятник русскому ученому и изобретателю из Санкт-Петербурга Петру Соболевскому. Он впервые в России в XIX веке запустил систему газового освещения на производстве. Система была запущена на одном из заводов Пермского края, сообщает в своем telegram-канале первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«В Перми сегодня открыли памятник петербургскому ученому, изобретателю и основоположнику газового освещения в России Петру Соболевскому. Именно здесь, в Пермском крае, он запустил первую в России систему газового освещения на производстве. Тогда это стало настоящим прорывом», — пишет Турчак.

На открытии памятника присутствовали Андрей Турчак и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На мероприятии зампредседателя Совета Федерации поблагодарил главу региона и его команду за то, что увековечивают имена ученых и изобретателей, которые вносят активный вклад в развитие России.

Петр Соболевский родился в XVIII вв Санкт-Петербурге в семье ученого ботаника. Будущий ученый прошел военную службу, работал комиссии составления законов и начала XIX вв вместе Огюстом д’Оррером разработал термолампу — прибор для получения светильного газа, за что был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени. В 1815 году впервые внедрил систему газового освещения на производстве — на Пожевском заводе, который сейчас находится на территории Юсьвинского района Коми-пермяцкого округа. Предприятие работало до 2013 года. Вскоре после запуска на пермском производстве газовое освещение появилось на улицах Санкт-Петербурга.