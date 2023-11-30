В центре Тюмени появится новый аттракцион за 100 млн рублей. Фото

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Виды города, ноябрь. Тюмень, парк аттракционов, тюмень, виды тюмени
Новая карусель уже установлена на Цветном бульваре Фото:

В городском парке культуры и отдыха (ГПКиО) Тюмени появится новый аттракцион стоимостью 100 млн рублей. Информация об этом указана в официальном паблике ГПКиО в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что двухъярусная карусель, произведенная в Италии, будет запущена к началу новогодних каникул.

«На Цветном бульваре устанавливается новая двухъярусная „роскошная карусель“ итальянского производства. Общая стоимость вложенных инвестиций составила около 100 млн. рублей. Работы еще в самом разгаре. Впереди проведение испытаний, проверка комиссией по безопасности, техническое освидетельствование и регистрация в Гостехнадзоре. Высота карусели 11 метров, диаметр — 10 метров. Карусель имеет два яруса. На первом и на втором ярусе расположены фигурки лошадок, животных и карет для комфортного размещения желающих прокатиться», — указано в публикации городского парка культуры и отдыха Тюмени.

Там отметили, что одновременно на новой карусели смогут прокатиться до 55 человек. По данным администрации официального паблика ГПКиО, в Тюмени на аттракцион установили дополнительную иллюминацию — 1600 лампочек.

Карусель стоимостью 100 млн рублей была произведена в Италии
Карусель стоимостью 100 млн рублей была произведена в Италии

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В городском парке культуры и отдыха (ГПКиО) Тюмени появится новый аттракцион стоимостью 100 млн рублей. Информация об этом указана в официальном паблике ГПКиО в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что двухъярусная карусель, произведенная в Италии, будет запущена к началу новогодних каникул. «На Цветном бульваре устанавливается новая двухъярусная „роскошная карусель“ итальянского производства. Общая стоимость вложенных инвестиций составила около 100 млн. рублей. Работы еще в самом разгаре. Впереди проведение испытаний, проверка комиссией по безопасности, техническое освидетельствование и регистрация в Гостехнадзоре. Высота карусели 11 метров, диаметр — 10 метров. Карусель имеет два яруса. На первом и на втором ярусе расположены фигурки лошадок, животных и карет для комфортного размещения желающих прокатиться», — указано в публикации городского парка культуры и отдыха Тюмени. Там отметили, что одновременно на новой карусели смогут прокатиться до 55 человек. По данным администрации официального паблика ГПКиО, в Тюмени на аттракцион установили дополнительную иллюминацию — 1600 лампочек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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