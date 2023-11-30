Риелторы назвали самые популярные квартиры для покупки в ХМАО

Самыми популярными квартирами у жителей ХМАО стали студии и однокомнатные объекты в новостройках. Чаще всего югорчане приобретают именно такое жилье, поскольку оно является более ликвидным по сравнению с остальными видами недвижимости. Об этом URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов.
«Самые ликвидные и быстро продаваемые квартиры у застройщиков — это студии и однокомнатные квартиры. На это жилье самый большой спрос. Дальше по популярности идут двухкомнатные и трехкомнатные», — поясняет журналисту агентства риелтор.
Подобные квартиры югорчане в первую очередь покупают для жизни, а не инвестирования в недвижимость. Среди прочего они пользуются популярностью из-за новых форматов жилья. «Новостройки сейчас многим интересны тем, что застройщики подстраиваются под молодое поколение. Если смотреть по новым ЖК, то большинство однокомнатных квартир идут с большими кухнями-гостиными», — добавляет Кравцов.
Ранее URA.RU рассказывало, что о самых популярных местах ХМАО для покупки загородного дома. Тогда в топе городов оказался Сургут.
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