30 ноября 2023

Риелторы назвали самые популярные квартиры для покупки в ХМАО

Самыми популярными квартирами у жителей ХМАО стали студии
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , квартира, ипотека, брусника, многоквартирный дом, многоэтажка
Чаще всего югорчане покупают студии и однокомнатные квартиры Фото:

Самыми популярными квартирами у жителей ХМАО стали студии и однокомнатные объекты в новостройках. Чаще всего югорчане приобретают именно такое жилье, поскольку оно является более ликвидным по сравнению с остальными видами недвижимости. Об этом URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов.

«Самые ликвидные и быстро продаваемые квартиры у застройщиков — это студии и однокомнатные квартиры. На это жилье самый большой спрос. Дальше по популярности идут двухкомнатные и трехкомнатные», — поясняет журналисту агентства риелтор.

Подобные квартиры югорчане в первую очередь покупают для жизни, а не инвестирования в недвижимость. Среди прочего они пользуются популярностью из-за новых форматов жилья. «Новостройки сейчас многим интересны тем, что застройщики подстраиваются под молодое поколение. Если смотреть по новым ЖК, то большинство однокомнатных квартир идут с большими кухнями-гостиными», — добавляет Кравцов.

Ранее URA.RU рассказывало, что о самых популярных местах ХМАО для покупки загородного дома. Тогда в топе городов оказался Сургут.

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Самыми популярными квартирами у жителей ХМАО стали студии и однокомнатные объекты в новостройках. Чаще всего югорчане приобретают именно такое жилье, поскольку оно является более ликвидным по сравнению с остальными видами недвижимости. Об этом URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов. «Самые ликвидные и быстро продаваемые квартиры у застройщиков — это студии и однокомнатные квартиры. На это жилье самый большой спрос. Дальше по популярности идут двухкомнатные и трехкомнатные», — поясняет журналисту агентства риелтор. Подобные квартиры югорчане в первую очередь покупают для жизни, а не инвестирования в недвижимость. Среди прочего они пользуются популярностью из-за новых форматов жилья. «Новостройки сейчас многим интересны тем, что застройщики подстраиваются под молодое поколение. Если смотреть по новым ЖК, то большинство однокомнатных квартир идут с большими кухнями-гостиными», — добавляет Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что о самых популярных местах ХМАО для покупки загородного дома. Тогда в топе городов оказался Сургут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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