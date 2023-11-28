28 ноября 2023

В ХМАО назвали самый популярный город для покупки загородного дома

Сургут стал самым привлекательным местом для загородной жизни в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте на частную застройку приходится больше всего жилья Фото:

Самым популярным городом для загородной жизни в ХМАО югорчане считают Сургут и Сургутский район. Именно здесь на частную застройку приходится больше всего жилья. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Стройкомплекса Югры.

«Чаще всего считают собственный дом идеальным форматом для обитания семьи из Сургута и Сургутского района. В этих муниципалитетах на малоэтажный сегмент приходится по 40 000 с лишним квадратных метров строящейся жилой недвижимости. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийск. У окружной столицы показатель — 24,3 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Популярными муниципалитетами для загородной застройки стали также Ханты-Мансийский и Нефтеюганский районы, Нижневартовск, Югорск и Нягань. «Особый спрос на ИЖС начался во время пандемии в 2020 году. Когда был локдаун, жители многоэтажек уезжали на дачи, кто-то снимал дома в поселках. Многие именно тогда задумались о том, что жить в коттедже комфортнее — своя территория. Сейчас в стране на всех уровнях власти идет поддержка и стимулирование ИЖС. Потенциал у ИЖС огромный — и в округе в частности, и в России в целом», — приводит пресс-служба слова директора окружного депстроя Матвея Карова.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно покупать частные дома. Югорчане переключаются на загородную недвижимость из-за удорожания вторичных квартир на фоне высоких ставок по ипотеке.

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Самым популярным городом для загородной жизни в ХМАО югорчане считают Сургут и Сургутский район. Именно здесь на частную застройку приходится больше всего жилья. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Стройкомплекса Югры. «Чаще всего считают собственный дом идеальным форматом для обитания семьи из Сургута и Сургутского района. В этих муниципалитетах на малоэтажный сегмент приходится по 40 000 с лишним квадратных метров строящейся жилой недвижимости. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийск. У окружной столицы показатель — 24,3 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении. Популярными муниципалитетами для загородной застройки стали также Ханты-Мансийский и Нефтеюганский районы, Нижневартовск, Югорск и Нягань. «Особый спрос на ИЖС начался во время пандемии в 2020 году. Когда был локдаун, жители многоэтажек уезжали на дачи, кто-то снимал дома в поселках. Многие именно тогда задумались о том, что жить в коттедже комфортнее — своя территория. Сейчас в стране на всех уровнях власти идет поддержка и стимулирование ИЖС. Потенциал у ИЖС огромный — и в округе в частности, и в России в целом», — приводит пресс-служба слова директора окружного депстроя Матвея Карова. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно покупать частные дома. Югорчане переключаются на загородную недвижимость из-за удорожания вторичных квартир на фоне высоких ставок по ипотеке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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