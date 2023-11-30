Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области. Фото

01 декабря 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Девочка погибла ночью во время возгорания квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Варна (Челябинская область) в ночь на 1 декабря при пожаре погибла девятилетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В результате происшествия погибла девочка 2014 года рождения. Организована работа психолога. Семья характеризуется, как благополучная», — сообщили URA.RU в ведомстве. К моменту прибытия огнеборцев в доме на четверых хозяев горели одна из квартир и крыша. В квартире находились еще четверо детей и двое взрослых. Причины возгорания устанавливаются. Девочка погибла в Варне из-за возгорания ее квартиры в ночь на 1 декабря фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Ребенок погиб во время пожара в доме на четыре семьи фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В селе Варна (Челябинская область) в ночь на 1 декабря при пожаре погибла девятилетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В результате происшествия погибла девочка 2014 года рождения. Организована работа психолога. Семья характеризуется, как благополучная», — сообщили URA.RU в ведомстве. К моменту прибытия огнеборцев в доме на четверых хозяев горели одна из квартир и крыша. В квартире находились еще четверо детей и двое взрослых. Причины возгорания устанавливаются.