Девочка погибла ночью во время возгорания квартиры
В селе Варна (Челябинская область) в ночь на 1 декабря при пожаре погибла девятилетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В результате происшествия погибла девочка 2014 года рождения. Организована работа психолога. Семья характеризуется, как благополучная», — сообщили URA.RU в ведомстве.
К моменту прибытия огнеборцев в доме на четверых хозяев горели одна из квартир и крыша. В квартире находились еще четверо детей и двое взрослых. Причины возгорания устанавливаются.
Девочка погибла в Варне из-за возгорания ее квартиры в ночь на 1 декабря
Ребенок погиб во время пожара в доме на четыре семьи
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