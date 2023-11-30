30 ноября 2023

Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка погибла ночью во время возгорания квартиры Фото:

В селе Варна (Челябинская область) в ночь на 1 декабря при пожаре погибла девятилетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В результате происшествия погибла девочка 2014 года рождения. Организована работа психолога. Семья характеризуется, как благополучная», — сообщили URA.RU в ведомстве.

К моменту прибытия огнеборцев в доме на четверых хозяев горели одна из квартир и крыша. В квартире находились еще четверо детей и двое взрослых. Причины возгорания устанавливаются.

Девочка погибла в Варне из-за возгорания ее квартиры в ночь на 1 декабря
Девочка погибла в Варне из-за возгорания ее квартиры в ночь на 1 декабря
Ребенок погиб во время пожара в доме на четыре семьи
Ребенок погиб во время пожара в доме на четыре семьи

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В селе Варна (Челябинская область) в ночь на 1 декабря при пожаре погибла девятилетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В результате происшествия погибла девочка 2014 года рождения. Организована работа психолога. Семья характеризуется, как благополучная», — сообщили URA.RU в ведомстве. К моменту прибытия огнеборцев в доме на четверых хозяев горели одна из квартир и крыша. В квартире находились еще четверо детей и двое взрослых. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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