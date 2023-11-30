30 ноября 2023

В ХМАО открылся первый автозимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
В ХМАО открыто передвижение по автозимнику с 13-го км автодороги Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья Фото:

В Ханты-Мансийском районе открылось движение по первому автозимнику с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.

«Движение по зимней автомобильной дороге с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка — до населенного пункта Белогорье открыто. Передвижение разрешено на автомобилях с общей массой до 30 тонн», — говорится в сообщении.

Также в середине декабря ожидается открытие автодороги от Белогорья до Луговского. «15 декабря планируется ввести в эксплуатацию 10-километровую зимнюю автодорогу по маршруту д. Белогорье — п. Луговской, в том числе ледовую переправу через пр. Ендырская», — добавили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пуровском районе ЯНАО открыли для движения первую в этом году сезонную автодорогу в селе Самбург. Оборудовано свыше 66 километров зимника.

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В Ханты-Мансийском районе открылось движение по первому автозимнику с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры. «Движение по зимней автомобильной дороге с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка — до населенного пункта Белогорье открыто. Передвижение разрешено на автомобилях с общей массой до 30 тонн», — говорится в сообщении. Также в середине декабря ожидается открытие автодороги от Белогорья до Луговского. «15 декабря планируется ввести в эксплуатацию 10-километровую зимнюю автодорогу по маршруту д. Белогорье — п. Луговской, в том числе ледовую переправу через пр. Ендырская», — добавили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пуровском районе ЯНАО открыли для движения первую в этом году сезонную автодорогу в селе Самбург. Оборудовано свыше 66 километров зимника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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