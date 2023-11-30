В ХМАО открылся первый автозимник

01 декабря 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

В ХМАО открыто передвижение по автозимнику с 13-го км автодороги Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийском районе открылось движение по первому автозимнику с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.



«Движение по зимней автомобильной дороге с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка — до населенного пункта Белогорье открыто. Передвижение разрешено на автомобилях с общей массой до 30 тонн», — говорится в сообщении.



Также в середине декабря ожидается открытие автодороги от Белогорья до Луговского. «15 декабря планируется ввести в эксплуатацию 10-километровую зимнюю автодорогу по маршруту д. Белогорье — п. Луговской, в том числе ледовую переправу через пр. Ендырская», — добавили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Пуровском районе ЯНАО открыли для движения первую в этом году сезонную автодорогу в селе Самбург. Оборудовано свыше 66 километров зимника.

В Ханты-Мансийском районе открылось движение по первому автозимнику с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры. «Движение по зимней автомобильной дороге с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка — до населенного пункта Белогорье открыто. Передвижение разрешено на автомобилях с общей массой до 30 тонн», — говорится в сообщении. Также в середине декабря ожидается открытие автодороги от Белогорья до Луговского. «15 декабря планируется ввести в эксплуатацию 10-километровую зимнюю автодорогу по маршруту д. Белогорье — п. Луговской, в том числе ледовую переправу через пр. Ендырская», — добавили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пуровском районе ЯНАО открыли для движения первую в этом году сезонную автодорогу в селе Самбург. Оборудовано свыше 66 километров зимника.