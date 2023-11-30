В ЯНАО открыли первую зимнюю автодорогу

В ЯНАО обустроили первый зимник в Самбурге

01 декабря 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

В Пуровском районе открыт первый в текущем году зимник Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО 1 декабря открыли для движения первую в этом году сезонную автодорогу в селе Самбург. Оборудовано свыше 66 километров зимника, сообщают власти района. «С 1 декабря открывается движение по зимней автомобильной дороге в селе Самбург. специалистами нашего департамента проведено обследование 66,53 км автозимника. Комиссионно подтверждено его соответствие действующим требованиям», — сообщили специалисты департамента транспорта и ЖКХ мэрии Пуровского района в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что содержанием зимника в Надымском районе займется местная компания. Контракт с фирмой «Дорремстрой», зарегистрированной в Надыме, был продлен на три года.

В Пуровском районе ЯНАО 1 декабря открыли для движения первую в этом году сезонную автодорогу в селе Самбург. Оборудовано свыше 66 километров зимника, сообщают власти района. «С 1 декабря открывается движение по зимней автомобильной дороге в селе Самбург. специалистами нашего департамента проведено обследование 66,53 км автозимника. Комиссионно подтверждено его соответствие действующим требованиям», — сообщили специалисты департамента транспорта и ЖКХ мэрии Пуровского района в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что содержанием зимника в Надымском районе займется местная компания. Контракт с фирмой «Дорремстрой», зарегистрированной в Надыме, был продлен на три года.