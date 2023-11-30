В ЯНАО открыли первую зимнюю автодорогу

В Пуровском районе ЯНАО 1 декабря открыли для движения первую в этом году сезонную автодорогу в селе Самбург. Оборудовано свыше 66 километров зимника, сообщают власти района.
«С 1 декабря открывается движение по зимней автомобильной дороге в селе Самбург. специалистами нашего департамента проведено обследование 66,53 км автозимника. Комиссионно подтверждено его соответствие действующим требованиям», — сообщили специалисты департамента транспорта и ЖКХ мэрии Пуровского района в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что содержанием зимника в Надымском районе займется местная компания. Контракт с фирмой «Дорремстрой», зарегистрированной в Надыме, был продлен на три года.
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