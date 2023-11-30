30 ноября 2023

В ЯНАО открыли первую зимнюю автодорогу

В ЯНАО обустроили первый зимник в Самбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
В Пуровском районе открыт первый в текущем году зимник Фото:

В Пуровском районе ЯНАО 1 декабря открыли для движения первую в этом году сезонную автодорогу в селе Самбург. Оборудовано свыше 66 километров зимника, сообщают власти района.

«С 1 декабря открывается движение по зимней автомобильной дороге в селе Самбург. специалистами нашего департамента проведено обследование 66,53 км автозимника. Комиссионно подтверждено его соответствие действующим требованиям», — сообщили специалисты департамента транспорта и ЖКХ мэрии Пуровского района в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что содержанием зимника в Надымском районе займется местная компания. Контракт с фирмой «Дорремстрой», зарегистрированной в Надыме, был продлен на три года.

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В Пуровском районе ЯНАО 1 декабря открыли для движения первую в этом году сезонную автодорогу в селе Самбург. Оборудовано свыше 66 километров зимника, сообщают власти района. «С 1 декабря открывается движение по зимней автомобильной дороге в селе Самбург. специалистами нашего департамента проведено обследование 66,53 км автозимника. Комиссионно подтверждено его соответствие действующим требованиям», — сообщили специалисты департамента транспорта и ЖКХ мэрии Пуровского района в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что содержанием зимника в Надымском районе займется местная компания. Контракт с фирмой «Дорремстрой», зарегистрированной в Надыме, был продлен на три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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