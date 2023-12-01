Полпред Якушев подготовил музыкальный подарок для отличившихся педагогов. Фото

01 декабря 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев наградил лучших учителей УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента Владимир Якушев подвел итоги Года педагога и наставника в Уральском федеральном округе. Он наградил благодарностями полтора десятка учителей. Так, почетное звание «Народный учитель» получил педагог из Курганской области Иван Никитин, передает журналист URA.RU, побывавший на торжественной церемонии. После вручения благодарностей на площадке «Космоса» педагогам и наставникам устроят праздничный концерт, на котором выступит Народная артистка России Лариса Долина. «Ваш профессионализм и преданность делу заслуживают самого высокого признания. Вы не только передаете знания и умения, но и воспитываете будущее нашей страны. Работа педагога — это не просто работа, это миссия, и вы выполняете ее на высочайшем уровне. Выражаю огромную благодарность каждому из вас за вклад в развитие образования. Вы делаете нашу страну сильнее и интеллектуальнее», — сказал полпред Якушев во время своей приветственной речи в Екатеринбурге. Уральский полпред наградил благодарственными грамотами курганских педагогов Любовь Кудрявцеву и Елену Пеннер. Также в списке отличившихся оказались педагог-психолог Виталий Соболевич и учитель ненецкого языка и литературы Меретя Тусида. Из Челябинской области на торжественной церемонии присутствовали учитель средней общеобразовательной школы Александр Карасев и мастер производственного обучения Василий Стаферов. Учителя из ХМАО также были отмечены за педагогические заслуги. Благодарности вручили заместителю директора школы №6 Ханты-Мансийска Любови Васильевой и учителю МБОУ «Лицей» города Нижневартовска Виктору Салтыкову. Единственным награжденным педагогом из Тюмени стала Светлана Боярская. Также благодарность из рук полпреда получил учитель МАОУ гимназии №9 Екатеринбурга Сергей Москвин. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя. В рамках программы в регионах страны пройдут мастер-классы от выпускников-наставников, интерактивные лектории, конкурсы, а также научно-практические конференции. Будет организована работа по привлечению молодежи в педагогическую профессию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента Владимир Якушев подвел итоги Года педагога и наставника в Уральском федеральном округе. Он наградил благодарностями полтора десятка учителей. Так, почетное звание «Народный учитель» получил педагог из Курганской области Иван Никитин, передает журналист URA.RU, побывавший на торжественной церемонии. После вручения благодарностей на площадке «Космоса» педагогам и наставникам устроят праздничный концерт, на котором выступит Народная артистка России Лариса Долина. «Ваш профессионализм и преданность делу заслуживают самого высокого признания. Вы не только передаете знания и умения, но и воспитываете будущее нашей страны. Работа педагога — это не просто работа, это миссия, и вы выполняете ее на высочайшем уровне. Выражаю огромную благодарность каждому из вас за вклад в развитие образования. Вы делаете нашу страну сильнее и интеллектуальнее», — сказал полпред Якушев во время своей приветственной речи в Екатеринбурге. Уральский полпред наградил благодарственными грамотами курганских педагогов Любовь Кудрявцеву и Елену Пеннер. Также в списке отличившихся оказались педагог-психолог Виталий Соболевич и учитель ненецкого языка и литературы Меретя Тусида. Из Челябинской области на торжественной церемонии присутствовали учитель средней общеобразовательной школы Александр Карасев и мастер производственного обучения Василий Стаферов. Учителя из ХМАО также были отмечены за педагогические заслуги. Благодарности вручили заместителю директора школы №6 Ханты-Мансийска Любови Васильевой и учителю МБОУ «Лицей» города Нижневартовска Виктору Салтыкову. Единственным награжденным педагогом из Тюмени стала Светлана Боярская. Также благодарность из рук полпреда получил учитель МАОУ гимназии №9 Екатеринбурга Сергей Москвин. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя. В рамках программы в регионах страны пройдут мастер-классы от выпускников-наставников, интерактивные лектории, конкурсы, а также научно-практические конференции. Будет организована работа по привлечению молодежи в педагогическую профессию.