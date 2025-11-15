В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Кунгуром

Пострадавшим оказывают необходимую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все пострадавшие в смертельном ДТП в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе получают необходимую медицинскую помощь в пермских стационарах. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

«Вчера [14 ноября] на место ДТП оперативно прибыли бригады скорой медицинской помощи и экстренной реанимации, что позволило своевременно оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. Благодарю коллег за оперативную и слаженную работу: усилиями медиков Кунгурской больницы пациенты еще вчера были своевременно стабилизированы, что позволило уже сегодня перевести всех 12 пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. На сегодняшнее утро все пациенты, среди которых один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом», — отметила Крутень в свем telegram-канале.

Отмечается, что к работе с пострадавшими и их родственниками подключены психологи. Анастасия Крутень планирует навестить всех пациентов вместе с главным внештатным специалистом по хирургии и главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии.

