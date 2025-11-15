В Челябинске накануне зимы подорожали шубы, пуховики и дубленки

Новые шубки стяли дороже Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Многие челябинцы с наступлением морозов пересматривают свои гардеробы и приобретают новые шубы, дубленки или пуховики. На сколько подорожала верхняя зимняя одежда, где купить модную шубу, как сэкономить на теплых вещах и стоит ли доверять доставкам маркетплейса из Китая — в материале URA.RU.

«У каждой уважающей себя женщины должно быть несколько шуб, дубленок и пуховиков на разные случаи жизни. Элегантная вещь на выход в свет, удобная модель для повседневной носки и что-то для души. Я вообще не представляю себя без норковой шубы», — заявляет челябинка Светлана.

Утеплиться становится дороже

Цены на зимнюю одежду стабильно растут: по данным сервиса «Авито», в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем средняя стоимость женской верхней одежды выросла на четыре процента, мужской — на три. При этом из женской одежды подешевели только летние и демисезонные вещи, в мужском сегменте шубы и дубленки стали дешевле всего на три процента. В то же время отмечается подорожание кожаных курток (женских — на шесть процентов, мужских — на четыре), зимних курток и пуховиков (женских — на 5%, мужских — без изменений).

К зиме шубки традиционно дорожают









В целом с января по сентябрь 2025 года средняя стоимость меховой шубы в России достигла 204 тысяч рублей, говорится в исследовании компании «Атол», которое было проведено для РИА Новости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена увеличилась на 9%. При этом аналитики отметили рост спроса на меховые изделия — он вырос на 6%.

Пух или перо

Дешевле всего «утеплиться» на зиму новым пуховиком. Цены на них в Челябинске самые разные, все зависит от страны-производителя, ткани, наполнителя, лейбла и аппетитов продавца. Так, недорогие китайские модели на синтепухе можно найти всего за несколько тысяч рублей. Модная и качественная спортивная одежда с утеплителем тинсулейт стартует от 15-20 тысяч рублей, а вот хорошие пуховые куртки — намного дороже.

Приличный пуховик можно найти и на рынке









Так, в «Малине» самый простенький пуховик стоит до 5000 рублей, а самый крутой — 75 тысяч рублей. В среднем прикрывыающие поясницу модели обойдутся в 15-20 тысяч рублей.

В «Снежной королеве» пуховики и зимние куртки стоят от 5 до 45 тысяч рублей, причем в сегменте максимальной цены представлены длинные пуховые пальто. Приличный пуховик длиной до середины бедра обойдется примерно в 30 тысяч рублей.

Для мужчин пуховики в той же «Снежной королеве» можно найти по цене от 2,3 до 24 тысяч рублей. Комфортные уютные модели в среднем обойдутся в 10-15 тысяч рублей. При это на маркетплейсах дешевый мужской пуховик можно приобрести даже за 1100-1500 рублей, но сколько он прослужит — прогнозировать не решится никто.

Дубленки натуральные

В «Малине» можно найти тепленькую дубленочку по цене от 29 до 122 тысяч рублей. Забавны двухсторонние модели, которые можно носить мехом наружу — они выглядят, как шубы без подкладки. Такие дубленки обойдутся примерно в 80 тысяч рублей.

Теплая дубленка украсит любую модницу









В «Снежной королеве» самая дешевая дубленка стоит 15 тысяч рублей, самая дорогая — 160 тысяч рублей. Интересны как тонкие модели турецких производителей, так и кудрявые двусторонние полушубки, уместные и для автоледи, и для выхода в свет. Мужчины смогут присмотреть здесь себе модели стоимостью от 9 до 52 тысяч рублей.

В «Графине» представлены дубленки более элегантного покроя, здесь ценник также не слишком гуманный. Любопытные модели можно приобрести в среднем за 50-70 тысяч рублей.

Шуба на миллион

Шубы из натурального меха издревле являются символами тепла, уюта и достатка, согревая в морозы как женщин, так и мужчин. Если у вас нет шубки, и есть свободное время, можно обратиться к консультантам профильных меховых магазинов — они смогут предложить вам самые разнообразные варианты. При этом цены на меховые изделия стартуют от вполне доступных и устремляются в бесконечность.

Норка и мутон - самые популярные меха в регионе









В «Снежной королеве» норковую шубку можно приобрести по цене от 64 до 390 тысяч рублей, шубку из овчины — от 25 до 160 тысяч. Чуть дешевле шубы из искусственного меха — стоимость моделей стартует от 11 тысяч рублей, самая дорогая — 39 тысяч рублей. Популярны и шерстяные экошубы, у которых к шерстяным ворсинкам добавлены волокна полиэстера, которые прочно закреплены на искусственной основе — от 9 до 43 тысяч рублей.

В «Московской меховой компании» акционную шубку из норки можно приобрести от 7000 рублей, но это будет товар с небольшими дефектами, к примеру, с выгоревшим мехом, морально устаревшей модели или находящийся очень давно в продаже. Интересные и теплые модели, пригодные для уральской зимы, — от 40 тысяч рублей. Самая дорогая шубка — пальто с английским воротником из розовой норки стоимостью 312 тысяч рублей. Приличные шубки из мутона обойдутся от 17 тысяч рублей.

Мужчинам предлагают несколько вариантов шуб из мутона, больше похожих на зимние куртки мехом наружу стоимостью около 50 тысяч рублей. Можно найти приличные модели из стриженного меха кролика, норки или более дорогих мехов, однако это единичные предложения. На «Авито» доступны шубы из меха собаки, волка, песца, бобра и даже койота по цене от 20 тысяч рублей.

Красивые редкие меха стоят очень дорого









«Самые популярные шубы — это норка и овчина. Другой мех либо холодный, либо недолговечный, либо дорогой. На соболей можно всю жизнь копить», — вздыхает челябинка Ирина.

В салонах «Меха Малина» уютную норку можно найти по цене от 56 до 345 тысяч рублей, мутон на сайте продавца остался всего один за почти 30 тысяч рублей, зато в наличии премиальные меха по цене более полумиллиона рублей под горностая, а также из натурального меха енота, рыси, койота, куницы и соболя. Последние по стоимости достигают миллиона рублей.

В «Графине» кроме традиционных натуральных моделей до сих пор популярен анималистичный принт из искусственного меха. Экошубы с леопардовой расцветкой обойдутся модницам в 15-25 тысяч рублей. Столько же будет стоить искусственное меховое пальто ярких желтых, красных, синих или фиолетовых цветов.

Дешевый «кот в мешке»

На шубах, шубохранилищах, средствах от моли и химчистках можно хорошо сэкономить, покупая экомех. Современные модели неотличимы от натуральных, при этом они существенно дешевле, а многие из них можно стирать в обычной стиральной машине. Однако в погоне за низкими ценниками многие покупают «кота в мешке» на маркетплейсах — этот товар довольно сложно вернуть.

Вместо приличной шубы из Китая могут прислать что угодно









«Заказывала две экошубы из Китая, за тысячу и за две тысячи рублей. Первая пришла совсем смешная — как мохнатая флисовая кофточка на замочке, даже отдаленно не напоминавшая фотографию на странице товара. После спора с продавцом он компенсировал часть стоимости, я ее оставила. А со второй шубкой повезло, это пальто с капюшоном под серебристую норку с поперечными широкими полосками. Выглядит просто обалденно!» — делится впечатлениями челябинка Людмила.