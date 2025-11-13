Телевидение отключат в Свердловской области
Сбои ожидаются в течение нескольких дней
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Нижнем Тагиле и нескольких поселках Свердловской области с 14 по 16 ноября ожидаются сбои на теле- и радиовещании. Это связано с профилактическими работами на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.
Судя по расписанию профилактики, в Нижнем Тагиле, поселках Юшала и Тугулым 14 ноября с 08:00 до 14:00 будут сбоить телеканалы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ». Те же каналы и «Радио России» может перестать работать 15 ноября в Сосьве с 08:00 до 14:00 и 16 ноября в поселке Восточный с 09:00 до 14:00.
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
