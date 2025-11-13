Телевидение отключат в Свердловской области

В Нижнем Тагиле и нескольких поселках Свердловской области с 14 по 16 ноября ожидаются сбои на теле- и радиовещании. Это связано с профилактическими работами на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.

Судя по расписанию профилактики, в Нижнем Тагиле, поселках Юшала и Тугулым 14 ноября с 08:00 до 14:00 будут сбоить телеканалы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ». Те же каналы и «Радио России» может перестать работать 15 ноября в Сосьве с 08:00 до 14:00 и 16 ноября в поселке Восточный с 09:00 до 14:00.