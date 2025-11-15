Центральный рынок Кургана ждет обновление: что изменится и какова история торговой площадки

Центральный рынок Кургана преображает фасад здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане стартовал ремонт фасада Центрального рынка. В связи с проведением работ некоторые двери здания временно закроются. Руководство рынка просит посетителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и использовать для входа другие двери. URA.RU собрало информацию об объекте города Кургана, который вскоре преобразится.

Ремонт Центрального рынка: временные изменения

По сообщению администрации Центрального рынка, на центральном входе уже начались подготовительные ремонтные работы. Для обеспечения безопасности посетителей в определенные периоды будет закрываться 1–2 двери. Соответствующее объявление появилось на странице рынка в социальной сети «ВКонтакте».

История Центрального рынка: от Базарной площади до современной торговой площадки

История Центрального рынка в Кургане берет свое начало в 1894 году. Тогда жители города засыпали старицу Тобола — «Мойку», и освободившаяся территория постепенно превратилась в Нижнюю Торговую (Базарную) площадь.

На Базарной площади регулярно проводились крупные сезонные ярмарки, а в будние дни кипела оживленная торговля — от мелких скобяных изделий и продуктов питания до крупного рогатого скота. Однако у этого места был существенный недостаток: из-за весенних паводков территория практически ежегодно затапливалась. Городским властям приходилось регулярно подсыпать грунт и возводить новые торговые сооружения.

К середине XX века на месте нынешнего рынка уже располагались магазины и ларьки, а в центре был построен большой деревянный рыночный павильон. В 1975 году открылось новое здание крытого рынка — оригинальное и красивое. Его конструкция учитывала перепад высот, поэтому вход с улицы вел сразу на второй этаж. Фасад здания украсили мозаикой, которая сохранилась до наших дней.

В 1993 году было создано открытое акционерное общество «Курганский центральный рынок», и торговая площадка получила свое нынешнее название. С тех пор Центральный рынок остается центром торговой жизни города, сохраняя историческое местоположение и постоянно совершенствуясь.