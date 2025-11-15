Самые громкие заказные убийства ХМАО: от расправ на улице до покушений в больницах

Самые громкие заказные убийства, которые произошли в Югре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В криминальной истории ХМАО немало заказных убийств, которые в разные годы потрясли регион. Жертвами становились бизнесмены, криминальные авторитеты и даже прокурор округа. URA.RU собрал самые резонансные эпизоды, о которых до сих пор вспоминают в Югре.

Расправа на глазах у ребенка

Весной 2024 года наемный убийца в упор расстрелял сургутского бизнесмена возле дома на улице Мира. Нападение произошло в присутствии жены и маленькой дочери.

По версии следствия, киллера нанял мужчина, который подрался с предпринимателем в кафе и решил отомстить. Утром 4 апреля преступник пришел под видом дворника, в маске, и открыл огонь. После покушения он пытался скрыться, но был задержан. Источник URA.RU утверждает, что обвиняемый собирается уйти от наказания, отправившись на СВО.

Подозреваемый в заказном убийстве бизнесмена намерен отправиться на СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

Убийство прокурора

В июле 2000 года в подъезде своего дома тремя выстрелами был убит прокурор ХМАО Юрий Бедерин. Суд признал заказчиком расправы бывшего чиновника Минфина округа Юрия Чекина. По версии следствия, он решил устранить прокурора из мести — Бедерин пытался привлечь его к ответственности за хищение 15 миллионов рублей.

Позже Чекина признали виновным также в убийстве двух знакомых бизнесменов — Руппеля и Израилова. Летом 2024 года его приговорили к пожизненному, апелляция оставила наказание в силе.

Суд ХМАО приговорил Чекина к пожизненному лишению свободы Фото: Илья Московец © URA.RU

Убийство авторитета Баранова

В конце 90-х в Сургуте был расстрелян криминальный авторитет Николай Баранов (Бяша), контролировавший казино и нелегальную добычу нефти. Киллеры использовали несколько автоматов и убили вместе с ним охрану. О тех событиях вспоминала певица Любовь Успенская, которая в том момент была в Сургуте на гастролях. Причем, пригласил ее на выступление сам Баранов. Его убийство произошло рядом с гостиницей, когда она уже собиралась улетать обратно в Москву. «Мы слышим автоматную очередь… Жена его кричит: Колю убили», — вспоминала Успенская.





Криминального авторитета расстреляли вместе с его охранниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Расстрел в больничной палате

Зимой 2001 года в палате Сургутской больницы был расстрелян криминальный авторитет «Богдан» (Зиявутдин Кадиев), а также его телохранитель. Киллер с помощью лестницы добрался до палаты и выпустил в авторитета и его телохранителя два рожка патронов.

Заказала знакомую

В Нефтеюганске летом 2025 года задержали 30-летнюю женщину, решившую расправиться с 38-летней знакомой из-за личного конфликта. Она передала «киллеру» 17 тысяч рублей аванса и пообещала еще 170 тысяч после выполнения заказа.