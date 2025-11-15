Зимние локации, ради которых свердловчанам стоит полюбить зиму

Некоторые виды зимних развлечений бесплатные Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области в преддверии зимы закончились масштабные фестивали и уличные мероприятия, и теперь можно отправиться в путешествие по заснеженным просторам. Любители активного отдыха могут выбрать горнолыжные курорты, отправиться на пешие прогулки или встать на лыжи. URA.RU предлагает подборку мест, где можно весело и полезно провести зимние дни.

Горнолыжный туризм

«Гора Белая»

Горнолыжный комплекс находится в 150 километрах от Екатеринбурга или в 35 километрах от Нижнего Тагила. Обычно сезон начинается во второй половине ноября, когда среднесуточные показания температуры составляют меньше -5 градусов — тогда становится возможным покрывать склон искусственным снегом. На курорте есть пять зон для катания, самая длинная — 1900 метров с перепадом высоты 260 метров, самая короткая — 900 метров, также есть учебный склон для новичков и тюбинговая трасса. Разовый подъем стоит от 100 рублей в будни и 120 рублей в выходные.

Чаще всего зимой свердловчане отдают предпочтения горнолыжным комплексам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В аренду можно взять сноуборд, коньки, обувь, беговые лыжи, снаряжение. Также на территории есть каток, гостиница, игровой и тренажерный зал, сауна с бассейном, кафе-бар, бильярд.

«Гора Волчиха»

Комплекс расположен в 40 км от Екатеринбурга и недалеко от Ревды. В ближайшее время здесь начнут готовить склоны для катания на лыжах. Для гостей откроют три трассы: одну длиной 700 метров и две по 800 метров. Для детей предусмотрена трасса Snow Tubing с бэбилифтом. Разовый подъем обойдется в 120 рублей в будни и 130 рублей в выходные.

В прокате можно арендовать горные лыжи, сноуборды, ботинки, палки, очки и теплую одежду. На территории комплекса есть уютное кафе, детская комната и кофейня.

«Пильная Парк»

Для гостей, которые направятся в Первоуральск, доступны пять трасс разной сложности и длины. Самая длинная — 630 метров, короткая — 400 метров. Перепады высот колеблются от 88 до 97 метров. Также есть специальная трасса для тюбинга, которая подсвечивается в темное время суток. Любители экстрима уже могут испытать свои силы на одной из трасс.

В области есть множество мест, где научат кататься на сноуборде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории есть сноупарк, лесные трассы для фрирайда, туристические и учебные маршруты. Для новичков и опытных райдеров работает школа инструкторов. Снаряжение можно взять напрокат. В прошлом году разовый подъем для взрослого стоил 180 рублей, для ребенка — 150 рублей. Катание на тюбинге стоило 150 рублей.

Лыжные развлечения

Спортивный комплекс «Калининец»

Для любителей активного отдыха Екатеринбург предлагает трассы длиной 2, 3 и 5 километров, где можно кататься классическим и коньковым стилем. На территории базы есть буфет. Здесь также ремонтируют и устанавливают лыжные крепления, обрабатывают лыжи парафином. Можно кататься бесплатно, а аренда снаряжения стоит от 300 рублей за два часа.

Лыжная база Свердловской железной дороги

База находится в Екатеринбурге. Здесь есть трассы длиной один, три, пять и семь километров для катания коньковым и классическим стилем. Выбор дистанции зависит от вашей подготовки: трассы подойдут как для спокойных прогулок, так и для активных тренировок. Вход на трассу бесплатный, прокат лыж — от 150 рублей за два часа. На площадке есть теплые раздевалки, туалет, прокат, кафе, тюбинговая горка, катание на лошадях, аренда беседок, бань и гостиница.

Покататься на своих лыжах в лесу можно бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Биатлонно-лыжный комплекс «Березовая роща»

Комплекс расположен в Каменске-Уральском. Здесь две освещенные трассы: одна длиной три километра, другая — пять. Ширина дорожек от шести до восьми метров. На территории есть открытый тир с 20 мишенями для биатлона. Зимой лыжный прокат начинается от 150 рублей за час.

Пешие прогулки

Природный парк «Оленьи ручьи»

Зимой в парке возле поселка Бажуково можно насладиться прогулками среди более 20 памятников природы. Одной из главных достопримечательностей парка является «Ангел единой надежды». Также можно посетить «Дыроватый камень» и пещеру «Дружба». Любители длинных маршрутов оценят «Тропу Бажукова», которая проходит мимо скал, пещер и реки Серги. Для удобства туристов установлены стрелки-указатели. Стоимость входного билета — 522 рубля.

«Оленьи ручьи» зимой такие же красивые, как и летом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Бажовские места»

Зимой природный парк превращается в настоящую снежную сказку. Здесь нет обязательных к посещению достопримечательностей, как в «Оленьих Ручьях», зато больше простора для самостоятельных прогулок. Можно отправиться к озеру Тальков камень или пройти по маршрутам: «Тайны леса» (2,5 км), «Легенды талькова кольца» (4 км), «Животные природного парка „Бажовские места“» (11 км). Стоимость входа — 217 рублей, дети до 18 лет — бесплатно.

Висимский заповедник

Он расположен в Кировграде. По лесной дороге можно подняться на вершину горы Веселая или дойти до Старика Каменя. На территории есть визит-центр, где можно найти экскурсовода и проводника. Вход стоит от 500 рублей с человека.