Экономика

Бизнес

В Кургане закрылся один из популярных магазинов косметики и парфюмерии. Фото

15 ноября 2025 в 09:11
В Кургане из ТРЦ съехал крупнейший федеральный магазин парфюмерии и косметики

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане закрылся один из популярных магазинов парфюмерии и косметики федеральной торговой сети. Он располагался в ТРЦ «Пушкинском». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане.

«Вчера зашли в „Пушку“, смотрим — отдел „Лэтуаля“ затянут пленкой, а за ней виднеются стремянки, люди какие-то ходят. Думали, может ремонт, а оказалось, он съезжает», — сообщили курганцы корреспонденту URA.RU.

Как пояснили сотрудники магазина, этот филиал закрывается. В отделе собирали товары, чтобы отвезти их в другой филиал, который находится по улице Гоголя. Таким образом, в Кургане осталось только два магазина этой торговой сети. 

Сотрудники магазина собирают товар и готовятся освободить площади

Фото: читатели URA.RU

В последние годы в Кургане закрылись несколько известных магазинов. Эксперты связывают это с низкой посещаемостью и ростом арендной платы. Ранее, например, магазин одежды и обуви «Мода для жизни» покинул 17-этажку на улице Гоголя и переехал в другую часть города, объяснив переезд отсутствием удобной парковки.

