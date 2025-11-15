В Кургане из ТРЦ съехал крупнейший федеральный магазин парфюмерии и косметики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане закрылся один из популярных магазинов парфюмерии и косметики федеральной торговой сети. Он располагался в ТРЦ «Пушкинском». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане.

«Вчера зашли в „Пушку“, смотрим — отдел „Лэтуаля“ затянут пленкой, а за ней виднеются стремянки, люди какие-то ходят. Думали, может ремонт, а оказалось, он съезжает», — сообщили курганцы корреспонденту URA.RU.

Как пояснили сотрудники магазина, этот филиал закрывается. В отделе собирали товары, чтобы отвезти их в другой филиал, который находится по улице Гоголя. Таким образом, в Кургане осталось только два магазина этой торговой сети.

1/2 Сотрудники магазина собирают товар и готовятся освободить площади Фото: читатели URA.RU