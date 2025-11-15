В Кургане закрылся один из популярных магазинов косметики и парфюмерии. Фото
В Кургане из ТРЦ съехал крупнейший федеральный магазин парфюмерии и косметики
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Кургане закрылся один из популярных магазинов парфюмерии и косметики федеральной торговой сети. Он располагался в ТРЦ «Пушкинском». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане.
«Вчера зашли в „Пушку“, смотрим — отдел „Лэтуаля“ затянут пленкой, а за ней виднеются стремянки, люди какие-то ходят. Думали, может ремонт, а оказалось, он съезжает», — сообщили курганцы корреспонденту URA.RU.
Как пояснили сотрудники магазина, этот филиал закрывается. В отделе собирали товары, чтобы отвезти их в другой филиал, который находится по улице Гоголя. Таким образом, в Кургане осталось только два магазина этой торговой сети.
Сотрудники магазина собирают товар и готовятся освободить площади
Фото: читатели URA.RU
В последние годы в Кургане закрылись несколько известных магазинов. Эксперты связывают это с низкой посещаемостью и ростом арендной платы. Ранее, например, магазин одежды и обуви «Мода для жизни» покинул 17-этажку на улице Гоголя и переехал в другую часть города, объяснив переезд отсутствием удобной парковки.
