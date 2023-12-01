В Госдуме предрекли скорое увеличение доходов россиян из-за богатых

Депутат Аксаков: рост капитала богатых россиян повысит доходы простых граждан

02 декабря 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Богатейшие россияне вкладывают деньги в развитие экономики, что сказывается на зарплатах граждан, считает Анатолий Аксаков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Увеличение капиталов богатейших россиян свидетельствует о росте экономики страны, что в итоге приведет к росту доходов у простых граждан. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По данным Bloomberg, состояние богатейших россиян России за 2023 год увеличилось на 38,6 миллиардов долларов. Соответствующий индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний. Так с начала года основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал более девяти миллиардов долларов, увеличив свое состояние до 24,5 миллиардов. «Экономика растет и доходы богатых людей растут. Причем, растет она достаточно быстрыми темпами. По уходящему году на 3%. Есть такие сферы, где темпы роста измеряются двузначными цифрами и приближаются к 30%. Естественно, доходы тех, кто владеет соответствующими бизнесами, тоже растут хорошими темпами. Я бы к этому относился философски. Эти доходы дальше идут на развитие экономики, а не на потребление. Они тратятся на развитие бизнеса. Соответственно от этого выигрывает наша экономика, наши граждане, поскольку есть занятость, россияне будут получать больше доходов и смогут больше тратить на себя», — сказал Анатолий Аксаков. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявлял о необходимости введения налога на сверхприбыль, который будет составлять 30%. Это позволит сократить прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год в 2,9 триллиона рублей. Такие налоги введены в США, Швеции — 28%, в Норвегии — 32%, во Франции — 60%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Увеличение капиталов богатейших россиян свидетельствует о росте экономики страны, что в итоге приведет к росту доходов у простых граждан. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По данным Bloomberg, состояние богатейших россиян России за 2023 год увеличилось на 38,6 миллиардов долларов. Соответствующий индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний. Так с начала года основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал более девяти миллиардов долларов, увеличив свое состояние до 24,5 миллиардов. «Экономика растет и доходы богатых людей растут. Причем, растет она достаточно быстрыми темпами. По уходящему году на 3%. Есть такие сферы, где темпы роста измеряются двузначными цифрами и приближаются к 30%. Естественно, доходы тех, кто владеет соответствующими бизнесами, тоже растут хорошими темпами. Я бы к этому относился философски. Эти доходы дальше идут на развитие экономики, а не на потребление. Они тратятся на развитие бизнеса. Соответственно от этого выигрывает наша экономика, наши граждане, поскольку есть занятость, россияне будут получать больше доходов и смогут больше тратить на себя», — сказал Анатолий Аксаков. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявлял о необходимости введения налога на сверхприбыль, который будет составлять 30%. Это позволит сократить прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год в 2,9 триллиона рублей. Такие налоги введены в США, Швеции — 28%, в Норвегии — 32%, во Франции — 60%.