30 ноября 2023

В Новом Уренгое подрядчик сорвал ремонт дороги

В ЯНАО суд взыскал с подрядчика больше миллиона рублей за срыв контракта
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
В Новом Уренгое недобросовестный подрядчик заплатит миллионный штраф Фото:

Арбитражный суд ЯНАО оштрафовал ООО «АНДЭКСПРО» на 1 миллион 262 тысячи рублей за срыв контракта по выполнению проектно-изыскательных работ по ремонту дороги. Информация об этом опубликована на сайте суда.

«Неисполнение условий договора от 21.12.2020 привело к необходимости выделения дополнительных бюджетных средств. Неисполнением ответчиком контракта от 21.12.2020 муниципальному образованию города Новый Уренгой в лице муниципального казенного учреждения „Управление муниципального хозяйства“ причинен ущерб в размере 1 262 279 рублей 39 копеек», — опубликовано в результативной части постановления.

ООО «АНДЭКСПРО» в 2020 году заключило контракт по проведению проектно-изыскательных работ для капитального ремонта проезда по адресу Пушкинская, 1. Подрядчик не исполнил взятых на себя обязательств и в 2021 году контракт был расторгнут в одностороннем порядке. В 2023 году «Управление муниципального хозяйства» при содействии прокуратуры ЯНАО подало иск в Арбитражный суд. Иск был рассмотрен и 27 ноября судья удовлетворил требования истца в полном объеме.

Ранее URA.RU рассказало, что Арбитражный суд ЯНАО удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к ООО «РН-Пурнефтегаз». Компания выплатит более пяти миллионов рублей за загрязнение окружающей среды.

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Арбитражный суд ЯНАО оштрафовал ООО «АНДЭКСПРО» на 1 миллион 262 тысячи рублей за срыв контракта по выполнению проектно-изыскательных работ по ремонту дороги. Информация об этом опубликована на сайте суда. «Неисполнение условий договора от 21.12.2020 привело к необходимости выделения дополнительных бюджетных средств. Неисполнением ответчиком контракта от 21.12.2020 муниципальному образованию города Новый Уренгой в лице муниципального казенного учреждения „Управление муниципального хозяйства“ причинен ущерб в размере 1 262 279 рублей 39 копеек», — опубликовано в результативной части постановления. ООО «АНДЭКСПРО» в 2020 году заключило контракт по проведению проектно-изыскательных работ для капитального ремонта проезда по адресу Пушкинская, 1. Подрядчик не исполнил взятых на себя обязательств и в 2021 году контракт был расторгнут в одностороннем порядке. В 2023 году «Управление муниципального хозяйства» при содействии прокуратуры ЯНАО подало иск в Арбитражный суд. Иск был рассмотрен и 27 ноября судья удовлетворил требования истца в полном объеме. Ранее URA.RU рассказало, что Арбитражный суд ЯНАО удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к ООО «РН-Пурнефтегаз». Компания выплатит более пяти миллионов рублей за загрязнение окружающей среды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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