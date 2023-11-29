Нефтяники ЯНАО заплатили миллионы за ущерб природе

Разлив нефти обошелся нефтегазодобывающей компании ЯНАО в 5,2 млн рублей

30 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Загрязнение 4,8 тыс. кв. м леса оценили в 5,2 млн рублей Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства о промышленной безопасности и природоохранного законодательства, сообщают в надзорном ведомстве. Нефтегазодобывающая компания возместила причиненный окружающей среде вред на сумму более 5,2 млн рублей. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что нефтегазодобывающая компания загрязнила нефтесодержащей жидкостью лесные участки площадью более 4,8 тысяч кв. м. Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 5,2 млн рублей», — поясняют в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. Суд удовлетворил требования прокурора. Предприятие полностью возместило причиненный ущерб. URA.RU уже сообщало, что нефтяники загрязняют реку в ЯНАО, угрожая экологии региона. Видеозапись загрязненной воды опубликовал в социальных сетях местный житель.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства о промышленной безопасности и природоохранного законодательства, сообщают в надзорном ведомстве. Нефтегазодобывающая компания возместила причиненный окружающей среде вред на сумму более 5,2 млн рублей. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что нефтегазодобывающая компания загрязнила нефтесодержащей жидкостью лесные участки площадью более 4,8 тысяч кв. м. Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 5,2 млн рублей», — поясняют в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. Суд удовлетворил требования прокурора. Предприятие полностью возместило причиненный ущерб. URA.RU уже сообщало, что нефтяники загрязняют реку в ЯНАО, угрожая экологии региона. Видеозапись загрязненной воды опубликовал в социальных сетях местный житель.