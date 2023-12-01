Снегоболотоходы «Архант-Н» проходят испытания в условиях Крайнего Севера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Снегоболотоходы «Архант-Н» планируют тестировать в условиях экстремальных температур в ЯНАО. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

«„Архант-Н“ — это уникальная техника, которая способна передвигаться по любой местности, в том числе переплывать реки, озера и болота. Они уже прошли осенние испытания на озерах Карелии, а теперь их будут тестировать в условиях экстремальных температур на Ямале», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале.

Во время экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77» ученые Российской академии наук (РАН) уже проверили две модели этих снегоболотоходов в условиях Крайнего Севера. Испытания прошли успешно, дополнили в департаменте.