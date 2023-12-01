01 декабря 2023

В ЯНАО будут тестировать новые российские снегоболотоходы «Архант-Н». Фото

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Техника Российского центра освоения Арктики. Лабытнанги, вездеход, барышников андрей, урал полярник, центр освоения арктики, большие колеса
Снегоболотоходы «Архант-Н» проходят испытания в условиях Крайнего Севера Фото:

Снегоболотоходы «Архант-Н» планируют тестировать в условиях экстремальных температур в ЯНАО. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

«„Архант-Н“ — это уникальная техника, которая способна передвигаться по любой местности, в том числе переплывать реки, озера и болота. Они уже прошли осенние испытания на озерах Карелии, а теперь их будут тестировать в условиях экстремальных температур на Ямале», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале.

Во время экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77» ученые Российской академии наук (РАН) уже проверили две модели этих снегоболотоходов в условиях Крайнего Севера. Испытания прошли успешно, дополнили в департаменте.

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Снегоболотоходы «Архант-Н» планируют тестировать в условиях экстремальных температур в ЯНАО. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «„Архант-Н“ — это уникальная техника, которая способна передвигаться по любой местности, в том числе переплывать реки, озера и болота. Они уже прошли осенние испытания на озерах Карелии, а теперь их будут тестировать в условиях экстремальных температур на Ямале», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Во время экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77» ученые Российской академии наук (РАН) уже проверили две модели этих снегоболотоходов в условиях Крайнего Севера. Испытания прошли успешно, дополнили в департаменте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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