01 декабря 2023

В Свердловской области автобус с пассажирами попал в ДТП с легковушкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
В результате аварии пострадали четыре человека Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) водитель автомобиля Renault, вылетев на встречную полосу, устроила ДТП с автобусом, в котором находились 12 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, выбрала небезопасную скорость, не учла дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В салоне общественного транспорта находились 12 пассажиров», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Автобус двигался по маршруту «Красноуфимск-В.Бояк».

В результате ДТП водитель иномарки и три пассажира автобуса получили травмы различной тяжести. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красноуфимске (Свердловская область) водитель автомобиля Renault, вылетев на встречную полосу, устроила ДТП с автобусом, в котором находились 12 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, выбрала небезопасную скорость, не учла дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В салоне общественного транспорта находились 12 пассажиров», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Автобус двигался по маршруту «Красноуфимск-В.Бояк». В результате ДТП водитель иномарки и три пассажира автобуса получили травмы различной тяжести. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...