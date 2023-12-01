В Свердловской области автобус с пассажирами попал в ДТП с легковушкой. Фото

02 декабря 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

В результате аварии пострадали четыре человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красноуфимске (Свердловская область) водитель автомобиля Renault, вылетев на встречную полосу, устроила ДТП с автобусом, в котором находились 12 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, выбрала небезопасную скорость, не учла дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В салоне общественного транспорта находились 12 пассажиров», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Автобус двигался по маршруту «Красноуфимск-В.Бояк». В результате ДТП водитель иномарки и три пассажира автобуса получили травмы различной тяжести. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/4439

В Красноуфимске (Свердловская область) водитель автомобиля Renault, вылетев на встречную полосу, устроила ДТП с автобусом, в котором находились 12 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, выбрала небезопасную скорость, не учла дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В салоне общественного транспорта находились 12 пассажиров», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Автобус двигался по маршруту «Красноуфимск-В.Бояк». В результате ДТП водитель иномарки и три пассажира автобуса получили травмы различной тяжести. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим.