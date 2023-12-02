Немецкая журналистка, которую Лавров поставил на место, давно следит за РФ

02 декабря 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров отметил непрофессионализм западных журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Немецкая журналистка Александра фон Намен давно следит за политикой России и даже несколько лет работала в Москве. Об этом сообщается на сайте издания Deutsche Welle* (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в разделе биографии корреспондента. В настоящий момент она возглавляет офис данного СМИ в Брюсселе. Накануне глава МИД России Сергей Лавров намекнул на ее в непрофессионализм и попросил правильно указывать его цитаты. «В качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет освещала Россию и политику президента страны Владимира Путина», — отмечается в издании. В биографии отмечают профессионализм девушки. Глава МИД РФ 1 декабря принял участие в пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония). Там он отметил, что необходимо «инвестировать усилия в оживление ОБСЕ». Далее Александра фон Намен спросила у него, значит ли это, что Россия планирует выйти из ОБСЕ. В ответ на это Лавров попросил его цитировать правильно и сказал, что он говорил о другом. Тем самым он намекнул на непрофессионализм немецкой журналистки, поставив ее на место.

Немецкая журналистка Александра фон Намен давно следит за политикой России и даже несколько лет работала в Москве. Об этом сообщается на сайте издания Deutsche Welle* (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в разделе биографии корреспондента. В настоящий момент она возглавляет офис данного СМИ в Брюсселе. Накануне глава МИД России Сергей Лавров намекнул на ее в непрофессионализм и попросил правильно указывать его цитаты. «В качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет освещала Россию и политику президента страны Владимира Путина», — отмечается в издании. В биографии отмечают профессионализм девушки. Глава МИД РФ 1 декабря принял участие в пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония). Там он отметил, что необходимо «инвестировать усилия в оживление ОБСЕ». Далее Александра фон Намен спросила у него, значит ли это, что Россия планирует выйти из ОБСЕ. В ответ на это Лавров попросил его цитировать правильно и сказал, что он говорил о другом. Тем самым он намекнул на непрофессионализм немецкой журналистки, поставив ее на место.