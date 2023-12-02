Мэр Краснодара рассказал об атаках ВСУ на город

Вооруженные силы России отразили атаку украинских войск на большом расстоянии от Краснодара. Об этом заявил мэр города Евгений Наумов. Он заявил об отсутствии разрушений на территории краевого центра.
«Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города» — написал Наумов в
Ранее Минобороны РФ отчитались об уничтожении двух зенитных ракет над территорией Азовского моря. Украинские ракеты были сбиты средствами ПВО.
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