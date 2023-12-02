Депутаты думы Нефтеюганска отправили бойцам СВО в помощь бензовоз. Фото

03 декабря 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске местные депутаты решили помочь бойцам СВО, отправив на фронт бензовоз Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Депутаты думы Нефтеюганска (ХМАО) Петр Ошев и Алексей Родионов отправили в помощь участникам специальной военной операции бензовоз УАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Нефтеюганской думы. «Алексей Николаевич, как руководитель транспортного предприятия помог привести машину в исправное техническое состояние перед отправкой в зону СВО. В УАЗике отремонтировали двигатель, электрооборудование, световые приборы, стартер, поставили новый аккумулятор и зимние шипованные колеса, заправили полный бак топлива в дорогу», — цитирует пресс-служба Ошева в группе «Дума Нефтеюганска» в социальной сети «ВКонтакте». В думе также сообщили, что перегонять машину депутаты доверили членам местной организации «Морские пехотинцы», у которых есть опыт в доставке гуманитарных грузов и вещей в зону СВО. Так, месяц назад вместе с нефтеюганским добровольческим отрядом «Тепло для солдата Z» они доставили на фронт две «буханки» УАЗ. Ранее в думе Нефтеюганска сообщали о благодарности, которую получили депутаты от участника специальной военной операции с позывным «Рост» за присланную ему индивидуальную посылку с вещами и едой. Всего в конце октября на фронт депутаты отправили три подобные посылки. Бензовоз, который отправили из Нефтеюганска депутаты солдатам на фронт Фото: сообщество «Дума Нефтеюганска» соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-216916535_3027 Депутаты Алексей Родионов (на фото слева) и Петр Ошев (первый справа) Фото: сообщество «Дума Нефтеюганска» соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-216916535_3027

Депутаты думы Нефтеюганска (ХМАО) Петр Ошев и Алексей Родионов отправили в помощь участникам специальной военной операции бензовоз УАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Нефтеюганской думы. «Алексей Николаевич, как руководитель транспортного предприятия помог привести машину в исправное техническое состояние перед отправкой в зону СВО. В УАЗике отремонтировали двигатель, электрооборудование, световые приборы, стартер, поставили новый аккумулятор и зимние шипованные колеса, заправили полный бак топлива в дорогу», — цитирует пресс-служба Ошева в группе «Дума Нефтеюганска» в социальной сети «ВКонтакте». В думе также сообщили, что перегонять машину депутаты доверили членам местной организации «Морские пехотинцы», у которых есть опыт в доставке гуманитарных грузов и вещей в зону СВО. Так, месяц назад вместе с нефтеюганским добровольческим отрядом «Тепло для солдата Z» они доставили на фронт две «буханки» УАЗ. Ранее в думе Нефтеюганска сообщали о благодарности, которую получили депутаты от участника специальной военной операции с позывным «Рост» за присланную ему индивидуальную посылку с вещами и едой. Всего в конце октября на фронт депутаты отправили три подобные посылки.