02 декабря 2023
01 декабря 2023

Депутаты думы Нефтеюганска отправили бойцам СВО в помощь бензовоз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, дума, администрация, нефтеюганск
В Нефтеюганске местные депутаты решили помочь бойцам СВО, отправив на фронт бензовоз Фото:

Депутаты думы Нефтеюганска (ХМАО) Петр Ошев и Алексей Родионов отправили в помощь участникам специальной военной операции бензовоз УАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Нефтеюганской думы.

«Алексей Николаевич, как руководитель транспортного предприятия помог привести машину в исправное техническое состояние перед отправкой в зону СВО. В УАЗике отремонтировали двигатель, электрооборудование, световые приборы, стартер, поставили новый аккумулятор и зимние шипованные колеса, заправили полный бак топлива в дорогу», — цитирует пресс-служба Ошева в группе «Дума Нефтеюганска» в социальной сети «ВКонтакте».

В думе также сообщили, что перегонять машину депутаты доверили членам местной организации «Морские пехотинцы», у которых есть опыт в доставке гуманитарных грузов и вещей в зону СВО. Так, месяц назад вместе с нефтеюганским добровольческим отрядом «Тепло для солдата Z» они доставили на фронт две «буханки» УАЗ.

Ранее в думе Нефтеюганска сообщали о благодарности, которую получили депутаты от участника специальной военной операции с позывным «Рост» за присланную ему индивидуальную посылку с вещами и едой. Всего в конце октября на фронт депутаты отправили три подобные посылки.

Бензовоз, который отправили из Нефтеюганска депутаты солдатам на фронт
Бензовоз, который отправили из Нефтеюганска депутаты солдатам на фронт
Фото:
Депутаты Алексей Родионов (на фото слева) и Петр Ошев (первый справа)
Депутаты Алексей Родионов (на фото слева) и Петр Ошев (первый справа)
Фото:

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Депутаты думы Нефтеюганска (ХМАО) Петр Ошев и Алексей Родионов отправили в помощь участникам специальной военной операции бензовоз УАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Нефтеюганской думы. «Алексей Николаевич, как руководитель транспортного предприятия помог привести машину в исправное техническое состояние перед отправкой в зону СВО. В УАЗике отремонтировали двигатель, электрооборудование, световые приборы, стартер, поставили новый аккумулятор и зимние шипованные колеса, заправили полный бак топлива в дорогу», — цитирует пресс-служба Ошева в группе «Дума Нефтеюганска» в социальной сети «ВКонтакте». В думе также сообщили, что перегонять машину депутаты доверили членам местной организации «Морские пехотинцы», у которых есть опыт в доставке гуманитарных грузов и вещей в зону СВО. Так, месяц назад вместе с нефтеюганским добровольческим отрядом «Тепло для солдата Z» они доставили на фронт две «буханки» УАЗ. Ранее в думе Нефтеюганска сообщали о благодарности, которую получили депутаты от участника специальной военной операции с позывным «Рост» за присланную ему индивидуальную посылку с вещами и едой. Всего в конце октября на фронт депутаты отправили три подобные посылки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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