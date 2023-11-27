Боец СВО из Югры поблагодарил нефтеюганских депутатов за посылку с вещами и едой

28 ноября 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Боец СВО поблагодарил депутатов за индивидуальную посылку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Участник специальной военной операции с позывным «Рост» поблагодарил депутатов думы Нефтеюганска за присланную ему посылку с вещами и едой. Слова благодарности военнослужащего, а также фото с ним опубликовала пресс-служба нефтеюганской думы в группе «Дума Нефтеюганска» в социальной сети «ВКонтакте». «Хочу сказать больше спасибо за посылку! Было приятно ее получить от родного города. Теплые вещи и носки сразу пришлось надеть, так как похолодало. Аптечка как раз пришлась кстати, так как свою в суматохе потерял при выполнении боевой задачи, а сладости разделил с боевыми товарищами», — цитирует пресс-служба бойца. Сообщается также, что «Почтой России» до пункта назначения посылка была доставлена раньше срока, но поскольку Ростислав находился на боевом задании, забрать ее смог накануне. Всего в конце октября на фронт депутаты отправили три подобные посылки. Боец с позывным «Рост», получивший посылку из Нефтеюганска Группа «Дума Нефтеюганска» соцсети «ВКонтакте»

Участник специальной военной операции с позывным «Рост» поблагодарил депутатов думы Нефтеюганска за присланную ему посылку с вещами и едой. Слова благодарности военнослужащего, а также фото с ним опубликовала пресс-служба нефтеюганской думы в группе «Дума Нефтеюганска» в социальной сети «ВКонтакте». «Хочу сказать больше спасибо за посылку! Было приятно ее получить от родного города. Теплые вещи и носки сразу пришлось надеть, так как похолодало. Аптечка как раз пришлась кстати, так как свою в суматохе потерял при выполнении боевой задачи, а сладости разделил с боевыми товарищами», — цитирует пресс-служба бойца. Сообщается также, что «Почтой России» до пункта назначения посылка была доставлена раньше срока, но поскольку Ростислав находился на боевом задании, забрать ее смог накануне. Всего в конце октября на фронт депутаты отправили три подобные посылки.