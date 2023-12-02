02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Курганской области с дороги в кювет слетел автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост. Курган, гаи, таможня, груз, грузоперевозки, таможенный контроль, гибдд, таможенный пост, дпс, трасса
Рядом с Макушино произошло ДТП (архивное фото) Фото:

В Курганской области 3 декабря вечером недалеко от Макушино с дороги слетел легковой автомобиль. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места аварии.

«Машина слетела в кювет недалеко от Макушинского кольца. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На дороге гололед, автомобили едут колоннами», — уточнил журналист.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу УГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

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В Курганской области 3 декабря вечером недалеко от Макушино с дороги слетел легковой автомобиль. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места аварии. «Машина слетела в кювет недалеко от Макушинского кольца. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На дороге гололед, автомобили едут колоннами», — уточнил журналист. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу УГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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