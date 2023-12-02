Рядом с Макушино произошло ДТП (архивное фото)
В Курганской области 3 декабря вечером недалеко от Макушино с дороги слетел легковой автомобиль. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места аварии.
«Машина слетела в кювет недалеко от Макушинского кольца. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На дороге гололед, автомобили едут колоннами», — уточнил журналист.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу УГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
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