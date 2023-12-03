В США оценили роль российского Су-27 в СВО

The National Interest: Су-27 играет важную роль в наступлении ВС РФ на Украине
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Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, всу, ввс украины, stock
Су-27 играет одну из главных ролей в наступлении ВС РФ на Украине, пишет The National Interest Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С усилением контрнаступления со стороны Киева и поставками американских истребителей F-16 Украине, Москва будет чаще привлекать свой воздушный флот для продолжения наступательных действий. В наступлении России поможет Су-27, который является одним из лучших истребителей в мире. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«По мере того, как Киев продолжает контрнаступление и F-16 добираются до Украины, Москва, вероятно, будет больше использовать свой воздушный флот, в который входит Су-27, для продолжения своих наступательных усилий», — говорится в материале. Там добавили, что Су-27 может действовать как самостоятельно, так и совместно с ударными самолетами.

Он также может предоставлять прямую поддержку наземным силам. Истребитель имеет набор особенностей, таких как низкая радарная заметность, двигатели и горизонтальное крыло, делающие его малозаметным для противников. Воздушное судно оснащено двумя турбовентиляторными двигателями, что позволяет ему достигать высоты до 18 километров и преодолевать расстояние почти 3 тысячи километров. Также Су-27 оборудован более современными датчиками, связью и системами отслеживания по сравнению с предыдущими моделями, заключил автор журнала.

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С усилением контрнаступления со стороны Киева и поставками американских истребителей F-16 Украине, Москва будет чаще привлекать свой воздушный флот для продолжения наступательных действий. В наступлении России поможет Су-27, который является одним из лучших истребителей в мире. Об этом пишет американский журнал The National Interest. «По мере того, как Киев продолжает контрнаступление и F-16 добираются до Украины, Москва, вероятно, будет больше использовать свой воздушный флот, в который входит Су-27, для продолжения своих наступательных усилий», — говорится в материале. Там добавили, что Су-27 может действовать как самостоятельно, так и совместно с ударными самолетами. Он также может предоставлять прямую поддержку наземным силам. Истребитель имеет набор особенностей, таких как низкая радарная заметность, двигатели и горизонтальное крыло, делающие его малозаметным для противников. Воздушное судно оснащено двумя турбовентиляторными двигателями, что позволяет ему достигать высоты до 18 километров и преодолевать расстояние почти 3 тысячи километров. Также Су-27 оборудован более современными датчиками, связью и системами отслеживания по сравнению с предыдущими моделями, заключил автор журнала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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