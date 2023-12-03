В США оценили роль российского Су-27 в СВО

The National Interest: Су-27 играет важную роль в наступлении ВС РФ на Украине

03 декабря 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Су-27 играет одну из главных ролей в наступлении ВС РФ на Украине, пишет The National Interest Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С усилением контрнаступления со стороны Киева и поставками американских истребителей F-16 Украине, Москва будет чаще привлекать свой воздушный флот для продолжения наступательных действий. В наступлении России поможет Су-27, который является одним из лучших истребителей в мире. Об этом пишет американский журнал The National Interest. «По мере того, как Киев продолжает контрнаступление и F-16 добираются до Украины, Москва, вероятно, будет больше использовать свой воздушный флот, в который входит Су-27, для продолжения своих наступательных усилий», — говорится в материале. Там добавили, что Су-27 может действовать как самостоятельно, так и совместно с ударными самолетами. Он также может предоставлять прямую поддержку наземным силам. Истребитель имеет набор особенностей, таких как низкая радарная заметность, двигатели и горизонтальное крыло, делающие его малозаметным для противников. Воздушное судно оснащено двумя турбовентиляторными двигателями, что позволяет ему достигать высоты до 18 километров и преодолевать расстояние почти 3 тысячи километров. Также Су-27 оборудован более современными датчиками, связью и системами отслеживания по сравнению с предыдущими моделями, заключил автор журнала.

С усилением контрнаступления со стороны Киева и поставками американских истребителей F-16 Украине, Москва будет чаще привлекать свой воздушный флот для продолжения наступательных действий. В наступлении России поможет Су-27, который является одним из лучших истребителей в мире. Об этом пишет американский журнал The National Interest. «По мере того, как Киев продолжает контрнаступление и F-16 добираются до Украины, Москва, вероятно, будет больше использовать свой воздушный флот, в который входит Су-27, для продолжения своих наступательных усилий», — говорится в материале. Там добавили, что Су-27 может действовать как самостоятельно, так и совместно с ударными самолетами. Он также может предоставлять прямую поддержку наземным силам. Истребитель имеет набор особенностей, таких как низкая радарная заметность, двигатели и горизонтальное крыло, делающие его малозаметным для противников. Воздушное судно оснащено двумя турбовентиляторными двигателями, что позволяет ему достигать высоты до 18 километров и преодолевать расстояние почти 3 тысячи километров. Также Су-27 оборудован более современными датчиками, связью и системами отслеживания по сравнению с предыдущими моделями, заключил автор журнала.