С усилением контрнаступления со стороны Киева и поставками американских истребителей F-16 Украине, Москва будет чаще привлекать свой воздушный флот для продолжения наступательных действий. В наступлении России поможет Су-27, который является одним из лучших истребителей в мире. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
«По мере того, как Киев продолжает контрнаступление и F-16 добираются до Украины, Москва, вероятно, будет больше использовать свой воздушный флот, в который входит Су-27, для продолжения своих наступательных усилий», — говорится в материале. Там добавили, что Су-27 может действовать как самостоятельно, так и совместно с ударными самолетами.
Он также может предоставлять прямую поддержку наземным силам. Истребитель имеет набор особенностей, таких как низкая радарная заметность, двигатели и горизонтальное крыло, делающие его малозаметным для противников. Воздушное судно оснащено двумя турбовентиляторными двигателями, что позволяет ему достигать высоты до 18 километров и преодолевать расстояние почти 3 тысячи километров. Также Су-27 оборудован более современными датчиками, связью и системами отслеживания по сравнению с предыдущими моделями, заключил автор журнала.
С усилением контрнаступления со стороны Киева и поставками американских истребителей F-16 Украине, Москва будет чаще привлекать свой воздушный флот для продолжения наступательных действий. В наступлении России поможет Су-27, который является одним из лучших истребителей в мире. Об этом пишет американский журнал The National Interest. «По мере того, как Киев продолжает контрнаступление и F-16 добираются до Украины, Москва, вероятно, будет больше использовать свой воздушный флот, в который входит Су-27, для продолжения своих наступательных усилий», — говорится в материале. Там добавили, что Су-27 может действовать как самостоятельно, так и совместно с ударными самолетами. Он также может предоставлять прямую поддержку наземным силам. Истребитель имеет набор особенностей, таких как низкая радарная заметность, двигатели и горизонтальное крыло, делающие его малозаметным для противников. Воздушное судно оснащено двумя турбовентиляторными двигателями, что позволяет ему достигать высоты до 18 километров и преодолевать расстояние почти 3 тысячи километров. Также Су-27 оборудован более современными датчиками, связью и системами отслеживания по сравнению с предыдущими моделями, заключил автор журнала.