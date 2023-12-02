Трамвайные рельсы в Златоусте засыпаны снегом на 40 сантиметров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Златоусте (Челябинской области) с 30 ноября из-за заметенных снегом рельсов не ходят трамваи в Металлургический район и район вокзала. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В Златоусте с 30 ноября не ходят трамваи в Металлургический район и район вокзала. Мэрия каждый день в социальной сети отчитывается об очистке дорог, но жители в комментариях выкладывают фото и пишут, что рельсы заметены и никого, кто бы их чистил, не видят», — сообщил URA.RU житель Златоуста.

Люди с утра с трудом добираются на работу. Стоять на остановках приходится по 30-40 минут. Со слов читателя, никогда в Златоусте не было такого, чтобы не могли почистить рельсы, тем более несколько дней подряд.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Златоуста. Ответ будет опубликован после получения.

На засыпанные сугробами дороги Златоуста горожане пожаловались еще 1 декабря. Рельсы на 40 сантиметров были заметены снегом в районе улицы Карла Маркса, которую обслуживает МУП. В мэрии Златоуста URA.RU рассказали, что на город обрушился залповый снегопад, но все городские службы в течение суток работали в усиленном режиме. Очистка трамвайных путей проводилась с применением спецтехники.