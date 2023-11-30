Транспортная инфраструктура Златоуста (Челябинская область) засыпана сугробами. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«В районе улицы Карла Маркса, а этот район обслуживает МУП, не чистили сегодня снег. Рельсы заметены сантиметров на 40», — сообщил URA.RU житель Златоуста и в доказательство своих слов прислал видео.
По словам златоустовца, из-за сугробов трамваи перестали ходить. В этой ситуации пассажиры были вынуждены стоять на остановках и не могли уехать. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Златоуста, ответ ожидается.
Прокурор ранее выехал в Златоуст на железнодорожный вокзал, где из-за снегопада задержался поезд. Понадобилось полтора часа, чтобы возобновить движение поезда №142 по направлению Симферополь-Пермь.
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