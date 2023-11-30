30 ноября 2023

Дороги Златоуста засыпало сугробами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, снег, зима, климат, мороз, снегопад, погода, холод
Из-за непогоды Златоуст испытывает транспортный коллапс Фото:

Транспортная инфраструктура Златоуста (Челябинская область) засыпана сугробами. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В районе улицы Карла Маркса, а этот район обслуживает МУП, не чистили сегодня снег. Рельсы заметены сантиметров на 40», — сообщил URA.RU житель Златоуста и в доказательство своих слов прислал видео.

По словам златоустовца, из-за сугробов трамваи перестали ходить. В этой ситуации пассажиры были вынуждены стоять на остановках и не могли уехать. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Златоуста, ответ ожидается.

Прокурор ранее выехал в Златоуст на железнодорожный вокзал, где из-за снегопада задержался поезд. Понадобилось полтора часа, чтобы возобновить движение поезда №142 по направлению Симферополь-Пермь.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортная инфраструктура Златоуста (Челябинская область) засыпана сугробами. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В районе улицы Карла Маркса, а этот район обслуживает МУП, не чистили сегодня снег. Рельсы заметены сантиметров на 40», — сообщил URA.RU житель Златоуста и в доказательство своих слов прислал видео. По словам златоустовца, из-за сугробов трамваи перестали ходить. В этой ситуации пассажиры были вынуждены стоять на остановках и не могли уехать. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Златоуста, ответ ожидается. Прокурор ранее выехал в Златоуст на железнодорожный вокзал, где из-за снегопада задержался поезд. Понадобилось полтора часа, чтобы возобновить движение поезда №142 по направлению Симферополь-Пермь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...