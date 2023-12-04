Житель Омска призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен ВСУ

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Клипарт. Сургут, наказание, преступление, наручники
Мужчину задержали в Омске за действия, направленные против безопасности РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правоохранительные органы задержали жителя Омска, который в интернете призывал мобилизованных россиян сложить оружие и сдаться ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

«Выявлен и задержан 22-летний житель Омска, причастный к размещению в сети Интернет публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ», — сказала Ирина Руснак, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что против мужчины возбуждено уголовное дело. В интернете мужчина активно призывал мобилизованных россиян сдаться ВСУ. При этом житель Омска хотел сам вступить в армию Украины.

Было установлено, что мужчина получал информацию с украинской стороны о том, как пересечь границу с РФ. Во время обысков у него изъяли технику.

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Правоохранительные органы задержали жителя Омска, который в интернете призывал мобилизованных россиян сложить оружие и сдаться ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. «Выявлен и задержан 22-летний житель Омска, причастный к размещению в сети Интернет публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ», — сказала Ирина Руснак, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что против мужчины возбуждено уголовное дело. В интернете мужчина активно призывал мобилизованных россиян сдаться ВСУ. При этом житель Омска хотел сам вступить в армию Украины. Было установлено, что мужчина получал информацию с украинской стороны о том, как пересечь границу с РФ. Во время обысков у него изъяли технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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