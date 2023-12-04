Житель Омска призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен ВСУ

Правоохранительные органы задержали жителя Омска, который в интернете призывал мобилизованных россиян сложить оружие и сдаться ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.
«Выявлен и задержан 22-летний житель Омска, причастный к размещению в сети Интернет публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ», — сказала Ирина Руснак, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что против мужчины возбуждено уголовное дело. В интернете мужчина активно призывал мобилизованных россиян сдаться ВСУ. При этом житель Омска хотел сам вступить в армию Украины.
Было установлено, что мужчина получал информацию с украинской стороны о том, как пересечь границу с РФ. Во время обысков у него изъяли технику.
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