Житель Омска призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен ВСУ

04 декабря 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали в Омске за действия, направленные против безопасности РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правоохранительные органы задержали жителя Омска, который в интернете призывал мобилизованных россиян сложить оружие и сдаться ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. «Выявлен и задержан 22-летний житель Омска, причастный к размещению в сети Интернет публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ», — сказала Ирина Руснак, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что против мужчины возбуждено уголовное дело. В интернете мужчина активно призывал мобилизованных россиян сдаться ВСУ. При этом житель Омска хотел сам вступить в армию Украины. Было установлено, что мужчина получал информацию с украинской стороны о том, как пересечь границу с РФ. Во время обысков у него изъяли технику.

Правоохранительные органы задержали жителя Омска, который в интернете призывал мобилизованных россиян сложить оружие и сдаться ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. «Выявлен и задержан 22-летний житель Омска, причастный к размещению в сети Интернет публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ», — сказала Ирина Руснак, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что против мужчины возбуждено уголовное дело. В интернете мужчина активно призывал мобилизованных россиян сдаться ВСУ. При этом житель Омска хотел сам вступить в армию Украины. Было установлено, что мужчина получал информацию с украинской стороны о том, как пересечь границу с РФ. Во время обысков у него изъяли технику.