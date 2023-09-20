Когда мобилизованные вернутся домой

Что дал призыв граждан и когда они отдохнут — в материале URA.RU

21 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В России были мобилизованы 300 тысяч человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация в России началась ровно год назад и завершилась 24 октября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в первую очередь призыву подлежали резервисты с опытом ведения боевых действий и востребованными военными специальностями. О том, каких успехов удалось добиться на линии фронта благодаря призванным россиянам, каких специалистов не хватает Вооруженным силам и стоит ли ждать второй волны мобилизации URA.RU рассказали военные и представители власти. Как прошла частичная мобилизация Новость по теме В МО рассказали про особенности отпусков для мобилизованных на СВО По данным Министерства Обороны РФ, около 300 тысяч человек было мобилизовано по итогам объявленной в прошлом году частичной мобилизации. Не все из них сразу попали в зону СВО, рассказал командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Многие после обучения и слаживания продолжали находиться в пунктах постоянной дислокации, и по мере необходимости отправлялись в зону боевых действий. Добровольцев, подписавших контракты на военную службу в зону СВО в этом году, по состоянию на начало сентября было уже 280 тысяч человек. Но этот процесс идет постоянно. Поток добровольцев не снижается, а постоянно увеличивается, и к концу сентября, думаю эта цифра будет значительно больше. Домой практически сразу отправили тех, кого в спешке призвали ошибочно. Это был первый опыт проведения мобилизации, а действовать надо было быстро и без накладок не обошлось. Но они были быстро исправлены», — сказал Сергей Фомченков. Специалисты проходили переобучение до того, как попадали в зону боевых действий, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. «Те, кто бы мобилизован более полугода назад уже прошли переподготовку и переобучение. Кто-то уже успел поучаствовать в сражениях на линии боевого соприкосновения и показать себя с лучшей стороны. Это, в том числе говорит о том, что военные кафедры наших вузов все-таки справляются с подготовкой офицеров запаса, потому что после подготовки, они достаточно хорошо себя показывают на фронте», — отметил советник врио главы ДНР. С начала частичной мобилизации существовали проблемы с выплатами и обеспечением военнослужащих. Как подчеркнул член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов, большую часть из них удалось разрешить. «Условия содержания улучшились. В целом можно сказать, что работа ведется лучше. Если раньше условно были проблемы с едой, то сейчас такой проблемы нет. С ноября 2022 года в Координационный штаб помощи мобилизованным и их семьям через платформу mobmonitor.ru, ко мне лично и через Союз Отцов России поступило 3712 обращений, по ним направлены 6711 запросов региональным властям, в Министерство обороны РФ, органы прокуратуры, Уполномоченному по правам человека в РФ и в иные ведомства. В настоящий момент 53% указанных в обращениях проблем полностью или частично решены», — заявил депутат. Что дала мобилизация фронту Благодаря решению провести частичную мобилизацию в зоне СВО удалось создать резервы. Более того, военные с Донбасса смогли сделать перерыв после нескольких лет боевых действий, отметил Ян Гагин. «Тяжесть первых месяцев спецоперации ложилась, в том числе на плечи военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. То есть тех, кто на тот момент воевал уже восемь лет. У них, конечно, опыт большой, но и усталость тоже. Мобилизация, позволила дать отдых, где-то кого-то заменить, временно ротировать. Опять же, мобилизация создала некие резервы», — объяснил Гагин. По заверению военных, мобилизация позволила продвинуться российским войскам вглубь территории противника. «На запорожском направлении мы видим наше удачное контрнаступление в районе Купянска. Все это конечно же непосредственно как раз успехи проведения частичной мобилизации», — отметил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. Решение о проведении частичной мобилизации в России очень сильно помогло выправить ситуацию на фронте в прошлом году, добавил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «ВСУ к тому времени провели несколько волн мобилизации своих граждан, не говоря уже о наемниках. С нашей стороны тогда фактически воевала армия мирного времени, которая, несмотря на это, сумела достигнуть больших побед, но имела слишком маленький численный состав для того, чтобы достигнуть целей спецоперации», — сообщил Фомченков. Кто особенно востребован в Вооруженных силах Статья по теме Свердловчан учат управлять дронами-камикадзе Больше всего в зоне спецоперации ценятся специалисты, которые могут управлять дронами и бороться с ними, сказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке. «Это новая профессия, которую по большому счету не знала российская армия до вступления в СВО. Также, учитывая особенности боевых действий, ценятся войска радиоэлектронной борьбы», — сообщил Александр Матюшин. При этом острой нехватки кадров сейчас нет, объяснил врио главы ДНР Ян Гагин. «Что касается дефицитных специальностей, на самом деле сейчас хватает всех. Сейчас это в основном война дронов, война артиллерии, война техники, прежде всего. Поэтому технические грамотные технические специалисты, они в цене везде», — подчеркнул собеседник URA.RU. Будет ли еще одна волна мобилизации Для более успешных наступательных действий и продвижения российских войск, необходимо задействовать больше людей, считает Александр Матюшин. По его мнению, это даст отдохнуть тем, кто воюет в рамках спецоперации долгое время. «Если же наша страна, наше военно-политическое руководство намерено проводить после украинского контрнаступления свое, пока противник непосредственно измотан боями на запорожском направлении, то нужно создавать резервы. Тут следует смотреть на то количество людей, которое идет по контракту каждый день. Либо же проводить вторую волну частичной мобилизации, потому что надо дать отдохнуть тем частям, которые сейчас на фронте удерживают украинское контрнаступление, то есть вести свежие силы. Если наступление планируют вглубь украинской территории, то без второй волны частичной мобилизации нам не справиться», — заявил Матюшин. Новость по теме В Госдуме ответили, планируется ли мобилизация осенью При этом российские власти заверяют, что у Вооруженных сил достаточно резервов и продолжать частичную мобилизацию не потребуется. Как сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, мобилизованным положен отпуск, и они подвержены ротации, как и другие военные. «Ротация — это тактический термин. Она осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях, в частях. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников», — сказал Андрей Картаполов. Новость по теме Картаполов: мобилизованные не вернутся домой до конца СВО По его словам, возможность побывать дома у мобилизованных тоже есть. «В соответствии с решением президента, каждому военнослужащему сегодня за шесть месяцев, прослуженных в зоне спецоперации, положено две недели отпуска без учета времени, выделяемого на дорогу», — объяснил депутат. При этом навсегда отправиться домой они смогут только после завершения СВО. В случае отсутствия возможности для отдыха мобилизованных, с проблемой пообещал разобраться член оборонного комитета Госдумы Дмитрий Кузнецов. «Я буду поддерживать обещанные президентом регулярные отпуска и очевидно необходимую тактическую ротацию. Также считаю необходимым, чтобы исполнительная власть решила вопрос с увеличением количества личного состава для проведения данных мероприятий», — заявил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частичная мобилизация в России началась ровно год назад и завершилась 24 октября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в первую очередь призыву подлежали резервисты с опытом ведения боевых действий и востребованными военными специальностями. О том, каких успехов удалось добиться на линии фронта благодаря призванным россиянам, каких специалистов не хватает Вооруженным силам и стоит ли ждать второй волны мобилизации URA.RU рассказали военные и представители власти. По данным Министерства Обороны РФ, около 300 тысяч человек было мобилизовано по итогам объявленной в прошлом году частичной мобилизации. Не все из них сразу попали в зону СВО, рассказал командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Многие после обучения и слаживания продолжали находиться в пунктах постоянной дислокации, и по мере необходимости отправлялись в зону боевых действий. Добровольцев, подписавших контракты на военную службу в зону СВО в этом году, по состоянию на начало сентября было уже 280 тысяч человек. Но этот процесс идет постоянно. Поток добровольцев не снижается, а постоянно увеличивается, и к концу сентября, думаю эта цифра будет значительно больше. Домой практически сразу отправили тех, кого в спешке призвали ошибочно. Это был первый опыт проведения мобилизации, а действовать надо было быстро и без накладок не обошлось. Но они были быстро исправлены», — сказал Сергей Фомченков. С начала частичной мобилизации существовали проблемы с выплатами и обеспечением военнослужащих. Как подчеркнул член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов, большую часть из них удалось разрешить. «Условия содержания улучшились. В целом можно сказать, что работа ведется лучше. Если раньше условно были проблемы с едой, то сейчас такой проблемы нет. С ноября 2022 года в Координационный штаб помощи мобилизованным и их семьям через платформу mobmonitor.ru, ко мне лично и через Союз Отцов России поступило 3712 обращений, по ним направлены 6711 запросов региональным властям, в Министерство обороны РФ, органы прокуратуры, Уполномоченному по правам человека в РФ и в иные ведомства. В настоящий момент 53% указанных в обращениях проблем полностью или частично решены», — заявил депутат. Благодаря решению провести частичную мобилизацию в зоне СВО удалось создать резервы. Более того, военные с Донбасса смогли сделать перерыв после нескольких лет боевых действий, отметил Ян Гагин. «Тяжесть первых месяцев спецоперации ложилась, в том числе на плечи военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. То есть тех, кто на тот момент воевал уже восемь лет. У них, конечно, опыт большой, но и усталость тоже. Мобилизация, позволила дать отдых, где-то кого-то заменить, временно ротировать. Опять же, мобилизация создала некие резервы», — объяснил Гагин. Решение о проведении частичной мобилизации в России очень сильно помогло выправить ситуацию на фронте в прошлом году, добавил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «ВСУ к тому времени провели несколько волн мобилизации своих граждан, не говоря уже о наемниках. С нашей стороны тогда фактически воевала армия мирного времени, которая, несмотря на это, сумела достигнуть больших побед, но имела слишком маленький численный состав для того, чтобы достигнуть целей спецоперации», — сообщил Фомченков. Больше всего в зоне спецоперации ценятся специалисты, которые могут управлять дронами и бороться с ними, сказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке. «Это новая профессия, которую по большому счету не знала российская армия до вступления в СВО. Также, учитывая особенности боевых действий, ценятся войска радиоэлектронной борьбы», — сообщил Александр Матюшин. При этом острой нехватки кадров сейчас нет, объяснил врио главы ДНР Ян Гагин. «Что касается дефицитных специальностей, на самом деле сейчас хватает всех. Сейчас это в основном война дронов, война артиллерии, война техники, прежде всего. Поэтому технические грамотные технические специалисты, они в цене везде», — подчеркнул собеседник URA.RU. Для более успешных наступательных действий и продвижения российских войск, необходимо задействовать больше людей, считает Александр Матюшин. По его мнению, это даст отдохнуть тем, кто воюет в рамках спецоперации долгое время. При этом российские власти заверяют, что у Вооруженных сил достаточно резервов и продолжать частичную мобилизацию не потребуется. Как сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, мобилизованным положен отпуск, и они подвержены ротации, как и другие военные. По его словам, возможность побывать дома у мобилизованных тоже есть. «В соответствии с решением президента, каждому военнослужащему сегодня за шесть месяцев, прослуженных в зоне спецоперации, положено две недели отпуска без учета времени, выделяемого на дорогу», — объяснил депутат. При этом навсегда отправиться домой они смогут только после завершения СВО. В случае отсутствия возможности для отдыха мобилизованных, с проблемой пообещал разобраться член оборонного комитета Госдумы Дмитрий Кузнецов. «Я буду поддерживать обещанные президентом регулярные отпуска и очевидно необходимую тактическую ротацию. Также считаю необходимым, чтобы исполнительная власть решила вопрос с увеличением количества личного состава для проведения данных мероприятий», — заявил парламентарий.