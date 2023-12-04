Челябинцев поблагодарили за сигналы о выбросах заводов

Министр экологии Лихачев сказал спасибо челябинцам за информацию о дыме
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Село Париж Нагайбакского района. Челябинская область, дым, трубы дымят, магнитогорск, доломитовый завод, экология
Небольшие предприятия часто выбрасывают загрязняющие вещества под прикрытием заводов-гигантов Фото:

Жителей Челябинской области, прежде всего Магнитогорска и Челябинска, поблагодарили за информацию о выбросах предприятий. Это помогает выявлять и наказывать нарушителей вплоть до закрытия завода, заявил глава минэкологии региона Сергей Лихачев.

«В Челябинской области продолжает действовать мораторий на выбросы, но предприятия в так называемой серой зоне продолжают выбрасывать прежде всего продукты горения в атмосферу. Мы благодарны жителям Челябинской области за сигналы о деятельности подобных предприятий, которые помогают нам их выявлять», — отметил Лихачев во время прямого эфира «Гранады пресс».

Особую благодарность министр экологии выразил жителям Челябинска и Магнитогорска, которые инфорируют ведомство о работе таких объектов. В минэкологии этим предприятиям выносят предупреждения, передают информацию в природоохранную прокуратуру, а по некоторым случаям инициируют разбирательства в судах.

«Уже суд решает, какой ущерб должны выплатить эти предприятия, будут их закрывать или нет. Мы выступаем за то, чтобы их закрывали», — добавил Лихачев.

Количество подобных нарушений министр экологии пообещал назвать к концу года, однако уточнил, что их очень много. При этом Лихачев отметил, что сейчас их меньше, чем было обнаружено в 2019 году, когда только вокруг «Мечела» было выявлено 180 предприятий, которые под прикрытием завода выбрасывали загрязняющие вещества в атмосферу и водные источники.

Ранее министр экологии Челябинской области заявил, что в Челябинске в 2024 году стартует пятилетний проект реабилитации реки Миасс под девизом «Чистому городу — чистая река». В рамках проекта планируется очистить дно реки протяженностью 19,2 километра.

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Жителей Челябинской области, прежде всего Магнитогорска и Челябинска, поблагодарили за информацию о выбросах предприятий. Это помогает выявлять и наказывать нарушителей вплоть до закрытия завода, заявил глава минэкологии региона Сергей Лихачев. «В Челябинской области продолжает действовать мораторий на выбросы, но предприятия в так называемой серой зоне продолжают выбрасывать прежде всего продукты горения в атмосферу. Мы благодарны жителям Челябинской области за сигналы о деятельности подобных предприятий, которые помогают нам их выявлять», — отметил Лихачев во время прямого эфира «Гранады пресс». Особую благодарность министр экологии выразил жителям Челябинска и Магнитогорска, которые инфорируют ведомство о работе таких объектов. В минэкологии этим предприятиям выносят предупреждения, передают информацию в природоохранную прокуратуру, а по некоторым случаям инициируют разбирательства в судах. «Уже суд решает, какой ущерб должны выплатить эти предприятия, будут их закрывать или нет. Мы выступаем за то, чтобы их закрывали», — добавил Лихачев. Количество подобных нарушений министр экологии пообещал назвать к концу года, однако уточнил, что их очень много. При этом Лихачев отметил, что сейчас их меньше, чем было обнаружено в 2019 году, когда только вокруг «Мечела» было выявлено 180 предприятий, которые под прикрытием завода выбрасывали загрязняющие вещества в атмосферу и водные источники. Ранее министр экологии Челябинской области заявил, что в Челябинске в 2024 году стартует пятилетний проект реабилитации реки Миасс под девизом «Чистому городу — чистая река». В рамках проекта планируется очистить дно реки протяженностью 19,2 километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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