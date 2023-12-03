В Челябинске стартует пятилетний проект реабилитации реки Миасс

Министр экологии Лихачев: в Челябинске очистят почти 20 км дна реки Миасс

04 декабря 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

У реки Миасс в Челябинске планируется полностью очистить дно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2024 году стартует пятилетний проект реабилитации реки Миасс под девизом «Чистому городу — чистая река». В рамках проекта планируется очистить дно реки протяженностью 19,2 километра, рассказал министр экологии региона Сергей Лихачев. «В Челябинске в 2024 году планируем приступить к тяжелому и серьезному проекту реабилитации реки Миасс. Это не углубление русла, а выемка донных отложений протяженностью 19,2 километра для их очистки», — отметил Лихачев во время прямого эфира «Гранады пресс». Министр экологии уточнил, что данный проект рассчитан на пять лет и стартует под девизом «Чистому городу — чистая река». Подготовительные работы уже проведены, сейчас планируется построить три мобильные станции для выемки донных отложений, очистки фильтрата и удаления мусора. Эти станции в дальнейшем могут быть перевезены для очистки других объектов. Проект стартует в двух точках: на пруду Коммунар и в центральной части города.

В Челябинске в 2024 году стартует пятилетний проект реабилитации реки Миасс под девизом «Чистому городу — чистая река». В рамках проекта планируется очистить дно реки протяженностью 19,2 километра, рассказал министр экологии региона Сергей Лихачев. «В Челябинске в 2024 году планируем приступить к тяжелому и серьезному проекту реабилитации реки Миасс. Это не углубление русла, а выемка донных отложений протяженностью 19,2 километра для их очистки», — отметил Лихачев во время прямого эфира «Гранады пресс». Министр экологии уточнил, что данный проект рассчитан на пять лет и стартует под девизом «Чистому городу — чистая река». Подготовительные работы уже проведены, сейчас планируется построить три мобильные станции для выемки донных отложений, очистки фильтрата и удаления мусора. Эти станции в дальнейшем могут быть перевезены для очистки других объектов. Проект стартует в двух точках: на пруду Коммунар и в центральной части города.