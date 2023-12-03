03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Челябинске стартует пятилетний проект реабилитации реки Миасс

Министр экологии Лихачев: в Челябинске очистят почти 20 км дна реки Миасс
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая набережная реки Миасс. Челябинск, река миасс, набережная реки миасс
У реки Миасс в Челябинске планируется полностью очистить дно Фото:

В Челябинске в 2024 году стартует пятилетний проект реабилитации реки Миасс под девизом «Чистому городу — чистая река». В рамках проекта планируется очистить дно реки протяженностью 19,2 километра, рассказал министр экологии региона Сергей Лихачев.

«В Челябинске в 2024 году планируем приступить к тяжелому и серьезному проекту реабилитации реки Миасс. Это не углубление русла, а выемка донных отложений протяженностью 19,2 километра для их очистки», — отметил Лихачев во время прямого эфира «Гранады пресс».

Министр экологии уточнил, что данный проект рассчитан на пять лет и стартует под девизом «Чистому городу — чистая река». Подготовительные работы уже проведены, сейчас планируется построить три мобильные станции для выемки донных отложений, очистки фильтрата и удаления мусора. Эти станции в дальнейшем могут быть перевезены для очистки других объектов. Проект стартует в двух точках: на пруду Коммунар и в центральной части города.

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В Челябинске в 2024 году стартует пятилетний проект реабилитации реки Миасс под девизом «Чистому городу — чистая река». В рамках проекта планируется очистить дно реки протяженностью 19,2 километра, рассказал министр экологии региона Сергей Лихачев. «В Челябинске в 2024 году планируем приступить к тяжелому и серьезному проекту реабилитации реки Миасс. Это не углубление русла, а выемка донных отложений протяженностью 19,2 километра для их очистки», — отметил Лихачев во время прямого эфира «Гранады пресс». Министр экологии уточнил, что данный проект рассчитан на пять лет и стартует под девизом «Чистому городу — чистая река». Подготовительные работы уже проведены, сейчас планируется построить три мобильные станции для выемки донных отложений, очистки фильтрата и удаления мусора. Эти станции в дальнейшем могут быть перевезены для очистки других объектов. Проект стартует в двух точках: на пруду Коммунар и в центральной части города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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