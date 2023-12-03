Директор курганской фирмы избежал наказания за установку опасной пожарной сигнализации

Курганский суд признал вину бизнесмена в установке небезопасной сигнализации

Суд освободил курганского коммерсанта от наказания по делу о сигнализациях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор курганского предприятия «ЗауралПожМониторинг» Павел Кузнецов был признан виновным в мошенничестве и выполнении некачественных работ при установке сигнализаций. Его оштрафовали, но освободили от наказания. Такое решение вынес суд в городе Шумихе, сообщает сайт областной прокуратуры.

«Шумихинский районный суд вынес приговор в отношении директора ООО „ЗауралПожМониторинг“. Он признан виновным по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) и ч.1, п „б“ ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказали в прокуратуре. Директора приговорили к штрафу, но выплачивать его он не будет.

Как установил суд, в 2019—2020 годах мужчина установил в детсадах и школах оборудование пожарной сигнализации для информации на пульты охраны. Оно не соответствовало нормативным требованиям.

Суду пришлось пересматривать дело Кузнецова. Прежде он был признан невиновным, но апелляция постановила заново рассмотреть дело из-за нарушений. В повторном заседании вину руководителя признали. Ему вынесли штраф в размере 250 тысяч. Учитывая, что осужденный находился в СИЗО и под домашним арестом, его освободили от выплаты наказания.

Ранее URA.RU сообщало, что директор курганского предприятия стал подозреваемым в мошенничестве. Следователи утверждали, что мужчина поставил несертифицированное пожарное оборудование для школ и детсадов.