Тюменцы разобрали VIP-билеты на концерт Елены Ваенги

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Елена Ваенга. Екатеринбург, ваенга елена
На концерте певицы почти полный sold out Фото:

Жители Тюмени раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певицы Елены Ваенги. Информация представлена на сервисе по продаже билетов.

«Елена Ваенга, концерт. Осталось 23 билета. Четыре из них — по максимальной стоимости», — следует из данных сервиса по продаже билетов.

Выступление артистки намечено на 25 декабря. Самых дешевых билетов уже нет в продаже.

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Жители Тюмени раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певицы Елены Ваенги. Информация представлена на сервисе по продаже билетов. «Елена Ваенга, концерт. Осталось 23 билета. Четыре из них — по максимальной стоимости», — следует из данных сервиса по продаже билетов. Выступление артистки намечено на 25 декабря. Самых дешевых билетов уже нет в продаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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