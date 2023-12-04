Тюменцы разобрали VIP-билеты на концерт Елены Ваенги

На концерте певицы почти полный sold out
Жители Тюмени раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певицы Елены Ваенги. Информация представлена на сервисе по продаже билетов.
«Елена Ваенга, концерт. Осталось 23 билета. Четыре из них — по максимальной стоимости», — следует из данных сервиса по продаже билетов.
Выступление артистки намечено на 25 декабря. Самых дешевых билетов уже нет в продаже.
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