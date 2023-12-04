Тюменцы разобрали VIP-билеты на концерт Елены Ваенги

04 декабря 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

На концерте певицы почти полный sold out Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Тюмени раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певицы Елены Ваенги. Информация представлена на сервисе по продаже билетов. «Елена Ваенга, концерт. Осталось 23 билета. Четыре из них — по максимальной стоимости», — следует из данных сервиса по продаже билетов. Выступление артистки намечено на 25 декабря. Самых дешевых билетов уже нет в продаже.

Жители Тюмени раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певицы Елены Ваенги. Информация представлена на сервисе по продаже билетов. «Елена Ваенга, концерт. Осталось 23 билета. Четыре из них — по максимальной стоимости», — следует из данных сервиса по продаже билетов. Выступление артистки намечено на 25 декабря. Самых дешевых билетов уже нет в продаже.