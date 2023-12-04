Иностранные послы просят аккредитацию у Путина

Владимир Путин принимает верительные грамоты от прибывших послов различных стран
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин в Кремле принимает верительные грамоты от иностранных послов Фото:

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от новых послов иностранных государств. В этот список входят представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана.

«Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов в Кремле», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

В данный список послов входят и представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. В ходе церемонии президент выступает с речью, обсуждает актуальные международные проблемы и комментирует отношения с государствами, чьи послы вручают верительные грамоты. Верительная грамота подтверждает статус и личность дипломатического представителя и используется для аккредитации.

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Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от новых послов иностранных государств. В этот список входят представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. «Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов в Кремле», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В данный список послов входят и представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. В ходе церемонии президент выступает с речью, обсуждает актуальные международные проблемы и комментирует отношения с государствами, чьи послы вручают верительные грамоты. Верительная грамота подтверждает статус и личность дипломатического представителя и используется для аккредитации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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