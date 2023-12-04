Иностранные послы просят аккредитацию у Путина

Владимир Путин принимает верительные грамоты от прибывших послов различных стран

04 декабря 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в Кремле принимает верительные грамоты от иностранных послов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от новых послов иностранных государств. В этот список входят представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. «Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов в Кремле», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В данный список послов входят и представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. В ходе церемонии президент выступает с речью, обсуждает актуальные международные проблемы и комментирует отношения с государствами, чьи послы вручают верительные грамоты. Верительная грамота подтверждает статус и личность дипломатического представителя и используется для аккредитации.

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от новых послов иностранных государств. В этот список входят представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. «Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов в Кремле», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В данный список послов входят и представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. В ходе церемонии президент выступает с речью, обсуждает актуальные международные проблемы и комментирует отношения с государствами, чьи послы вручают верительные грамоты. Верительная грамота подтверждает статус и личность дипломатического представителя и используется для аккредитации.