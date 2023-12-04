Иностранные послы просят аккредитацию у Путина

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от новых послов иностранных государств. В этот список входят представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана.
«Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов в Кремле», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
В данный список послов входят и представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. В ходе церемонии президент выступает с речью, обсуждает актуальные международные проблемы и комментирует отношения с государствами, чьи послы вручают верительные грамоты. Верительная грамота подтверждает статус и личность дипломатического представителя и используется для аккредитации.
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