Челябинец попался на краже коровы из-за потерянной шапки

05 декабря 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Корову вор продал неизвестному мужчине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Коркино (Челябинская область) попался на краже коровы в соседнем районе из-за потерянной на месте преступления шапки. Экспертиза помогла установить личность злоумышленника. Как сообщили URA.RU 5 декабря в пресс-службе прокуратуры региона, дело по факту кражи направлено в суд. «Сотрудниками полиции на территории домовладения обнаружена и изъята вязаная шапка, по которой путем проведения биологической экспертизы установлена причастность ранее судимого обвиняемого к совершению преступления. Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Обвиняемый услышал мычание коровы. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он зашел в сарай, вывел оттуда животное и вместе с ним скрылся. После он продал скотину неизвестному мужчине. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 90 тысяч рублей.

Житель Коркино (Челябинская область) попался на краже коровы в соседнем районе из-за потерянной на месте преступления шапки. Экспертиза помогла установить личность злоумышленника. Как сообщили URA.RU 5 декабря в пресс-службе прокуратуры региона, дело по факту кражи направлено в суд. «Сотрудниками полиции на территории домовладения обнаружена и изъята вязаная шапка, по которой путем проведения биологической экспертизы установлена причастность ранее судимого обвиняемого к совершению преступления. Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Обвиняемый услышал мычание коровы. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он зашел в сарай, вывел оттуда животное и вместе с ним скрылся. После он продал скотину неизвестному мужчине. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 90 тысяч рублей.