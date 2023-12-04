04 декабря 2023

Челябинец попался на краже коровы из-за потерянной шапки

© Служба новостей «URA.RU»
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Агроферма. Агро-клевер. Село Мальцево. Курган, корова, агроклевер, село мальцево
Корову вор продал неизвестному мужчине Фото:

Житель Коркино (Челябинская область) попался на краже коровы в соседнем районе из-за потерянной на месте преступления шапки. Экспертиза помогла установить личность злоумышленника. Как сообщили URA.RU 5 декабря в пресс-службе прокуратуры региона, дело по факту кражи направлено в суд.

«Сотрудниками полиции на территории домовладения обнаружена и изъята вязаная шапка, по которой путем проведения биологической экспертизы установлена причастность ранее судимого обвиняемого к совершению преступления. Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Обвиняемый услышал мычание коровы. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он зашел в сарай, вывел оттуда животное и вместе с ним скрылся. После он продал скотину неизвестному мужчине. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 90 тысяч рублей.

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Житель Коркино (Челябинская область) попался на краже коровы в соседнем районе из-за потерянной на месте преступления шапки. Экспертиза помогла установить личность злоумышленника. Как сообщили URA.RU 5 декабря в пресс-службе прокуратуры региона, дело по факту кражи направлено в суд. «Сотрудниками полиции на территории домовладения обнаружена и изъята вязаная шапка, по которой путем проведения биологической экспертизы установлена причастность ранее судимого обвиняемого к совершению преступления. Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Обвиняемый услышал мычание коровы. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он зашел в сарай, вывел оттуда животное и вместе с ним скрылся. После он продал скотину неизвестному мужчине. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 90 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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