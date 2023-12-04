Спасатели помогут тюменцам справиться с морозами

Жителям Тюменской области во время морозов будут помогать передвижные пункты обогрева. Как заявили в ГУ МЧС России по региону, специальные машины укомплектованы теплой одеждой, электрогенераторами и термосами.
«Данные пункты дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях и в случае необходимости смогут оказать помощь на участках федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории области, а также на дорогах регионального значения. Все пункты укомплектованы теплой одеждой, валенками, одеялами, медицинской аптечкой, термосами с горячим чаем», — сообщили в telegram-канале МЧС.
Ранее URA.RU писало, что на Тюмень надвигаются аномальные морозы. В областной столице 7 и 8 декабря ночью похолодает до -37 градусов.
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