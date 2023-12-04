04 декабря 2023

Спасатели помогут тюменцам справиться с морозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, мороз, туман, обогрев авто
Машины спасателей оборудуют электрогенераторами и тепловыми пушками Фото:

Жителям Тюменской области во время морозов будут помогать передвижные пункты обогрева. Как заявили в ГУ МЧС России по региону, специальные машины укомплектованы теплой одеждой, электрогенераторами и термосами.

«Данные пункты дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях и в случае необходимости смогут оказать помощь на участках федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории области, а также на дорогах регионального значения. Все пункты укомплектованы теплой одеждой, валенками, одеялами, медицинской аптечкой, термосами с горячим чаем», — сообщили в telegram-канале МЧС.

Ранее URA.RU писало, что на Тюмень надвигаются аномальные морозы. В областной столице 7 и 8 декабря ночью похолодает до -37 градусов.

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Жителям Тюменской области во время морозов будут помогать передвижные пункты обогрева. Как заявили в ГУ МЧС России по региону, специальные машины укомплектованы теплой одеждой, электрогенераторами и термосами. «Данные пункты дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях и в случае необходимости смогут оказать помощь на участках федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории области, а также на дорогах регионального значения. Все пункты укомплектованы теплой одеждой, валенками, одеялами, медицинской аптечкой, термосами с горячим чаем», — сообщили в telegram-канале МЧС. Ранее URA.RU писало, что на Тюмень надвигаются аномальные морозы. В областной столице 7 и 8 декабря ночью похолодает до -37 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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