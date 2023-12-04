Новый глава Чайковского уволил старожила команды предыдущего мэра

05 декабря 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Увольнение заместителя является первым кадровым решением нового главы округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае новый глава администрации Чайковского городского округа Алексей Агафонов уволил заместителя по социальным вопросам Александра Пойлова. Он являлся старожилом команды предыдущего мэра Юрия Вострикова. «Глава администрации Чайковского городского округа Алексей Агафонов произвел первые кадровые перестановки. Он уволил теперь уже бывшего заместителя главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам Пойлова Александра», — сообщил telegram-канал «Слуховой анализатор». Это первая кадровая перестановка, совершенная Агафоновым в новой должности. Он был избран главой Чайковского городского округа в ноябре. Александр Пойлов занимал должность замглавы предыдущего мэра Чайковского Юрия Вострикова с 2018 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации муниципалитета с просьбой подтвердить кадровое решение. Ответ ожидается.

В Пермском крае новый глава администрации Чайковского городского округа Алексей Агафонов уволил заместителя по социальным вопросам Александра Пойлова. Он являлся старожилом команды предыдущего мэра Юрия Вострикова. «Глава администрации Чайковского городского округа Алексей Агафонов произвел первые кадровые перестановки. Он уволил теперь уже бывшего заместителя главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам Пойлова Александра», — сообщил telegram-канал «Слуховой анализатор». Это первая кадровая перестановка, совершенная Агафоновым в новой должности. Он был избран главой Чайковского городского округа в ноябре. Александр Пойлов занимал должность замглавы предыдущего мэра Чайковского Юрия Вострикова с 2018 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации муниципалитета с просьбой подтвердить кадровое решение. Ответ ожидается.