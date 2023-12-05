Челябинский губернатор потребовал от мэрии Кыштыма вернуть ледяные горки детям

Текслер не намерен слушать никаких объяснений от властей Кыштыма и ждет решения вопроса до вечера 5 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии 5 декабря потребовал мэрию Кыштыма вернуть ледяные горки в план главного зимнего городка. Отчет о том, что вопрос урегулирован, Текслер ждет вечером того же дня.

«Обращаюсь к главе города и к заму, который курирует северную часть региона. Я даже подключать никого не буду и ничего слушать, никаких объяснений. Горки должны быть — точка», — заявил глава региона.

Текслер отметил, что все ответственные должны отчитаться о урегулировании вопроса вечером 5 декабря. Обсуждать другие условия губернатор не намерен.

Об отсутствии ледяных горок URA.RU накануне сообщила жительница города. По заявлениям Юлии Матусевич, дети стали находить альтернативные травмоопасные развлечения после того, как власти Кыштыма исключили строительство горок в ледовом городке. Одной из основных проблем стала близость мест, которыми дети заменили горки, к трансформаторным будкам, деревьям и мусорным бакам.