Жители Кыштыма потребовали обеспечить детям безопасные горки. Видео

04 декабря 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

В Кыштыме запретили горки в ледовом городке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Кыштыма потребовали у властей организовать безопасные ледяные горки для детей. Как сообщила URA.RU Юлия Матусевич, после запрета на строительство ледяных горок дети находят себе альтернативные места для катаний, которые очень травмоопасны. «Власти Кыштыма объявили, что в этом году в ледовом городке не будет ледяных горок. Дети уже нашли альтернативные места для катаний, где врезаются в деревья, трансформаторные будки и мусорные баки. Это очень травмоопасные развлечения. Будут ли установлены ледяные горки в Кыштыме?» — спрашивает URA.RU Юлия Матусевич. Юлия уточнила, что эта проблема касается сотен семей Кыштыма. Она разместила на своей странице опрос, нужны ли ледяные горки в городе. Менее чем за сутки положительные ответ дали порядка 400 читателей. Жительница Кыштыма разместила в соцсетях видео, где спрашивает городские власти, кто должен получить лицензию на установку ледяных горок и почему это не было сделано своевременно. Она попросила у властей не забирать у детей детство, а также спросила, какие уличные мероприятия может предложить город помимо поездок на гору Егоза и Сугомак. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кыштыма. В мэрии обещали подготовить ответ в ближайшее время.

Жители Кыштыма потребовали у властей организовать безопасные ледяные горки для детей. Как сообщила URA.RU Юлия Матусевич, после запрета на строительство ледяных горок дети находят себе альтернативные места для катаний, которые очень травмоопасны. «Власти Кыштыма объявили, что в этом году в ледовом городке не будет ледяных горок. Дети уже нашли альтернативные места для катаний, где врезаются в деревья, трансформаторные будки и мусорные баки. Это очень травмоопасные развлечения. Будут ли установлены ледяные горки в Кыштыме?» — спрашивает URA.RU Юлия Матусевич. Юлия уточнила, что эта проблема касается сотен семей Кыштыма. Она разместила на своей странице опрос, нужны ли ледяные горки в городе. Менее чем за сутки положительные ответ дали порядка 400 читателей. Жительница Кыштыма разместила в соцсетях видео, где спрашивает городские власти, кто должен получить лицензию на установку ледяных горок и почему это не было сделано своевременно. Она попросила у властей не забирать у детей детство, а также спросила, какие уличные мероприятия может предложить город помимо поездок на гору Егоза и Сугомак. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кыштыма. В мэрии обещали подготовить ответ в ближайшее время.