В Перми обеспечением безопасности туристов займется бывший силовик

05 декабря 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

До прихода на работу в мэрию Алексей Туров возглавлял городское УМВД Фото: Анна Майорова © URA.RU Исполняющий обязанности заместителя главы Перми Алексей Туров, который ранее возглавлял городское управление МВД, вошел в состав координационного совета по туризму и туристической деятельности. Он сменил в совете замглавы администрации города Алексея Грибанова и будет координировать работу по обеспечению антитеррористической безопасности. «Туров сменил в совете бывшего „социального“ замглавы администрации Перми, а ныне советника Алексея Грибанова. Изменения были внесены 28 ноября. Сам совет возглавила исполняющая обязанности замглавы Яна Фурман, курирующая финансы и экономику города», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на постановление администрации Перми. В мэрии изданию пояснили, что Туров включен в состав совета в целях координации работы по обеспечению антитеррористической безопасности гостиниц, отелей и других мест пребывания туристов. До начала работы в мэрии Перми Алексей Туров возглавлял городское УМВД. В администрации краевой столицы он сначала руководил департаментом общественной безопасности, а затем в качестве замруководителя возглавил функционально-целевой блок «Общественная безопасность города».

Исполняющий обязанности заместителя главы Перми Алексей Туров, который ранее возглавлял городское управление МВД, вошел в состав координационного совета по туризму и туристической деятельности. Он сменил в совете замглавы администрации города Алексея Грибанова и будет координировать работу по обеспечению антитеррористической безопасности. «Туров сменил в совете бывшего „социального“ замглавы администрации Перми, а ныне советника Алексея Грибанова. Изменения были внесены 28 ноября. Сам совет возглавила исполняющая обязанности замглавы Яна Фурман, курирующая финансы и экономику города», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на постановление администрации Перми. В мэрии изданию пояснили, что Туров включен в состав совета в целях координации работы по обеспечению антитеррористической безопасности гостиниц, отелей и других мест пребывания туристов. До начала работы в мэрии Перми Алексей Туров возглавлял городское УМВД. В администрации краевой столицы он сначала руководил департаментом общественной безопасности, а затем в качестве замруководителя возглавил функционально-целевой блок «Общественная безопасность города».