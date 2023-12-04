04 декабря 2023

В Перми обеспечением безопасности туристов займется бывший силовик

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, погоны, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы, майор полиции
До прихода на работу в мэрию Алексей Туров возглавлял городское УМВД Фото:

Исполняющий обязанности заместителя главы Перми Алексей Туров, который ранее возглавлял городское управление МВД, вошел в состав координационного совета по туризму и туристической деятельности. Он сменил в совете замглавы администрации города Алексея Грибанова и будет координировать работу по обеспечению антитеррористической безопасности.

«Туров сменил в совете бывшего „социального“ замглавы администрации Перми, а ныне советника Алексея Грибанова. Изменения были внесены 28 ноября. Сам совет возглавила исполняющая обязанности замглавы Яна Фурман, курирующая финансы и экономику города», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на постановление администрации Перми. В мэрии изданию пояснили, что Туров включен в состав совета в целях координации работы по обеспечению антитеррористической безопасности гостиниц, отелей и других мест пребывания туристов.

До начала работы в мэрии Перми Алексей Туров возглавлял городское УМВД. В администрации краевой столицы он сначала руководил департаментом общественной безопасности, а затем в качестве замруководителя возглавил функционально-целевой блок «Общественная безопасность города».

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Исполняющий обязанности заместителя главы Перми Алексей Туров, который ранее возглавлял городское управление МВД, вошел в состав координационного совета по туризму и туристической деятельности. Он сменил в совете замглавы администрации города Алексея Грибанова и будет координировать работу по обеспечению антитеррористической безопасности. «Туров сменил в совете бывшего „социального“ замглавы администрации Перми, а ныне советника Алексея Грибанова. Изменения были внесены 28 ноября. Сам совет возглавила исполняющая обязанности замглавы Яна Фурман, курирующая финансы и экономику города», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на постановление администрации Перми. В мэрии изданию пояснили, что Туров включен в состав совета в целях координации работы по обеспечению антитеррористической безопасности гостиниц, отелей и других мест пребывания туристов. До начала работы в мэрии Перми Алексей Туров возглавлял городское УМВД. В администрации краевой столицы он сначала руководил департаментом общественной безопасности, а затем в качестве замруководителя возглавил функционально-целевой блок «Общественная безопасность города».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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