В Челябинске самые дорогие квартиры, сдаваемые на Новый год, находятся в центре

Самые дорогие квартиры в Челябинске, сдаваемые в аренду, находятся в центре города Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самые дорогие квартиры в Челябинске для празднования Нового года расположены в жилых комплексах в центре города. В топ-3 вошли двухкомнатные квартиры, сдаваемые с бассейном, джакузи и с «королевским» дизайном. За суточную аренду самой дорогой квартиры на Лесопарковой придется отдать 15,7 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Самая дорогая двухкомнатная квартира в элитном ЖК в Челябинске, предлагаемая к аренде на Новый год, стоит 15,7 тысяч в сутки. Чтобы отметить Новый год в джакузи за сутки придется заплатить 13,4 тысячи рублей. Также отпраздновать Новый год в королевской атмосфере можно в двухкомнатной квартире, расположенной на улице Университетская Набережная. Цена вопроса — 9,9 тысячи рублей за сутки», — сообщили в пресс-службе.

Общая площадь самой дорогой евроквартиры на Лесопарковой составляет 53 квадратных метра. В помещении сделан ремонт, есть лоджия. Преимуществом является красивый вид из окон и наличие двух санузлов. Также в элитном жилом 16-этажном комплексе имеется большой бассейн и закрытая охраняемая территория. Высокая стоимость аренды недвижимости, а именно 15,7 тысячи рублей в сутки, также обусловлена удобным расположением. Дом находится вблизи городского бора, около ЮУрГУ и парка Гагарина, рядом с ледовым катком и лыжной базой.

На втором месте по стоимости аренды самого дорогого жилья в Новый год находится квартира площадью 60,5 квадратных метров, расположенная в центре Челябинска на улице Сони Кривой. Ее преимуществами являются доступность инфраструктуры, большое количество развлекательных заведений поблизости. Рядом находятся кинотеатр Киномакс, Парк Пушкина и сквер Алое Поле. Отпраздновать Новый год в квартире с дopогим интерьером, ванной-джакузи и панорамным видом на город с большой лоджией рентье предлагают за 13,4 тысячи рублей в сутки.

На третьем месте — квартира в элитном доме на Университетской Набережной площадью 63 квадратных метра. Главной фишкой элитного жилья является терраса площадью 33 квадратных метра с захватывающим панорамным видом на Челябинск. Аренда такой квартиры в Новый год обойдется арендатору почти в 10 тысяч рублей за сутки.

В топ-3 вошли двухкомнатные квартиры, сдаваемые с бассейном, джакузи и с особым «королевским» дизайном Инфографика:URA.RU

Самая дорогая двухкомнатная квартира в элитном ЖК в Челябинске, предлагаемая к аренде на Новый год, стоит 15,7 тысяч в сутки Инфографика:URA.RU

Самая дорогая квартира в Челябинске, доступная к аренде на Новый год, стоит 15,7 тысяч в сутки Фото: пресс-служба «Авито Недвижимость»

Квартира расположена в элитном ЖК с охраняемой территорией Фото: пресс-служба «Авито Недвижимость»

Чтобы отметить Новый год в джакузи, за сутки придется заплатить 13,4 тысячи рублей Фото: пресс-служба «Авито Недвижимость»

Отметить Новый год в королевской атмосфере можно в двухкомнатной квартире в центре, цена вопроса — 9,9 тысяч рублей за сутки Фото: пресс-служба «Авито Недвижимость»