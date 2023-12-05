Пермяка осудят за ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и ребенок

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Фото:

В Пермском крае мужчину будут судить за аварию, после которой в больнице скончались мужчина, женщина, а также 11-летний ребенок. ДТП произошло в августе 2023 года на трассе в Нытвенском городском округе.

«Обвиняемый в августе 2023 года в дневное время управляя автомобилем „Mitsubishi Pajero Sport“, двигаясь по трассе на территории Нытвенского округа, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем „Volkswagen Polo“. Водителю и двум пассажирам этого автомобиля были причинены телесные повреждения, от которых они позже скончались в медицинских учреждениях. Уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Уточняется, что водителя обвиняют по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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В Пермском крае мужчину будут судить за аварию, после которой в больнице скончались мужчина, женщина, а также 11-летний ребенок. ДТП произошло в августе 2023 года на трассе в Нытвенском городском округе. «Обвиняемый в августе 2023 года в дневное время управляя автомобилем „Mitsubishi Pajero Sport“, двигаясь по трассе на территории Нытвенского округа, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем „Volkswagen Polo“. Водителю и двум пассажирам этого автомобиля были причинены телесные повреждения, от которых они позже скончались в медицинских учреждениях. Уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уточняется, что водителя обвиняют по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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