Семья быстро получила жилищный сертификат, потому что документы на сгоревший дом у них оформлены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодая семья медиков из Кургана купила трехкомнатную квартиру по жилищному сертификату, который правительство выдало им, как погорельцам. Об этом сообщила администрация города Кургана на своем сайте.

«В результате весенних пожаров семья осталась без крыши над головой. Сейчас благодаря полученному жилищному сертификату от правительства Курганской области Земляновы приобрели трехкомнатную квартиру в Рябково», — сообщает администрация города Кургана.

Максим и Дарья Земляновы лишились дома в районе Малое Чаусово, который был оформлен в ипотеку, из-за весенних пожаров. После этого в течение месяца получили жилищный сертификат, ведь документы на участок и землю у них были оформлены. Сейчас, по информации мэрии, медики с сыном живут в районе, где мечтали жить ранее. Им удобно проживать в Рябково, ведь сын учится в местной школе, а оба его родителя работают в медучреждениях, расположенных в этом районе. Максим — анестезист в Центре травматологии и ортопедии имени академика Гавриила Илизарова, а Дарья медицинская сестра в Перинатальном центре.

В весенних пожарах в Курганской области пострадали 5,6 тысяч человек. Погибших было 20 человек. Около 5 тысяч строений и жилых домов было уничтожено. Ситуацию с пожарами в регионе на личном контроле держал президент России Владимир Путин — ему отчитывался Шумков. Он же предложил главе государства создать дополнительную группировку МЧС в области с привлечением авиации.

Молодая семья купила трехкомнатную квартиру в районе Рябково Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/

Максим и Дарья долго искали жилье, потому что хотели купить квартиру сразу с ремонтом Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/

Расположение нового жилья удобно всем членам семьи Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/

У медиков Максима и Дарьи есть сын, а у него есть черепашка Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/