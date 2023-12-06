Семья курганских медиков купила квартиру на сертификат для погорельцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, ключи, квартира
Семья быстро получила жилищный сертификат, потому что документы на сгоревший дом у них оформлены Фото:

Молодая семья медиков из Кургана купила трехкомнатную квартиру по жилищному сертификату, который правительство выдало им, как погорельцам. Об этом сообщила администрация города Кургана на своем сайте.

«В результате весенних пожаров семья осталась без крыши над головой. Сейчас благодаря полученному жилищному сертификату от правительства Курганской области Земляновы приобрели трехкомнатную квартиру в Рябково», — сообщает администрация города Кургана.

Максим и Дарья Земляновы лишились дома в районе Малое Чаусово, который был оформлен в ипотеку, из-за весенних пожаров. После этого в течение месяца получили жилищный сертификат, ведь документы на участок и землю у них были оформлены. Сейчас, по информации мэрии, медики с сыном живут в районе, где мечтали жить ранее. Им удобно проживать в Рябково, ведь сын учится в местной школе, а оба его родителя работают в медучреждениях, расположенных в этом районе. Максим — анестезист в Центре травматологии и ортопедии имени академика Гавриила Илизарова, а Дарья медицинская сестра в Перинатальном центре.

В весенних пожарах в Курганской области пострадали 5,6 тысяч человек. Погибших было 20 человек. Около 5 тысяч строений и жилых домов было уничтожено. Ситуацию с пожарами в регионе на личном контроле держал президент России Владимир Путин — ему отчитывался Шумков. Он же предложил главе государства создать дополнительную группировку МЧС в области с привлечением авиации.

Молодая семья купила трехкомнатную квартиру в районе Рябково
Молодая семья купила трехкомнатную квартиру в районе Рябково
Фото:
Максим и Дарья долго искали жилье, потому что хотели купить квартиру сразу с ремонтом
Максим и Дарья долго искали жилье, потому что хотели купить квартиру сразу с ремонтом
Фото:
Расположение нового жилья удобно всем членам семьи
Расположение нового жилья удобно всем членам семьи
Фото:
У медиков Максима и Дарьи есть сын, а у него есть черепашка
У медиков Максима и Дарьи есть сын, а у него есть черепашка
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Молодая семья медиков из Кургана купила трехкомнатную квартиру по жилищному сертификату, который правительство выдало им, как погорельцам. Об этом сообщила администрация города Кургана на своем сайте. «В результате весенних пожаров семья осталась без крыши над головой. Сейчас благодаря полученному жилищному сертификату от правительства Курганской области Земляновы приобрели трехкомнатную квартиру в Рябково», — сообщает администрация города Кургана. Максим и Дарья Земляновы лишились дома в районе Малое Чаусово, который был оформлен в ипотеку, из-за весенних пожаров. После этого в течение месяца получили жилищный сертификат, ведь документы на участок и землю у них были оформлены. Сейчас, по информации мэрии, медики с сыном живут в районе, где мечтали жить ранее. Им удобно проживать в Рябково, ведь сын учится в местной школе, а оба его родителя работают в медучреждениях, расположенных в этом районе. Максим — анестезист в Центре травматологии и ортопедии имени академика Гавриила Илизарова, а Дарья медицинская сестра в Перинатальном центре. В весенних пожарах в Курганской области пострадали 5,6 тысяч человек. Погибших было 20 человек. Около 5 тысяч строений и жилых домов было уничтожено. Ситуацию с пожарами в регионе на личном контроле держал президент России Владимир Путин — ему отчитывался Шумков. Он же предложил главе государства создать дополнительную группировку МЧС в области с привлечением авиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...