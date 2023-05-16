Шумков докладывает Путину о ликвидации последствий майских пожаров и помощи пострадавшим. Онлайн-трансляция

17 мая 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор отчитывается перед президентом России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков подготовил отчет президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий масштабных майских пожаров и помощи погорельцев. URA.RU ведет прямую трансляцию. Пожары, которые бушевали в регионе 7 мая, уничтожили свыше 5000 домов и строений. Пострадали более 2,5 жителей региона, погибли более 20 человек. 16:10 Курганский губернатор запросил у президента Путина 2,5 млрд рублей для ликвидации последствий весенних пожаров. Также он попросил упросить вырубку лесов для защиты населенных пунктов. 16:07 Шумков попросил вернуться к вопросу к созданию в регионе группировки авиалесоохраны с группировкой до 100 человек. Для этого, по его мнению, можно временно перегруппировать людей из других регионов. Совещание прошло в формате видеосвязи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 16:05 «Администрацией города Кургана выделена дополнительно субсидия из резервного фонда в размере 15 млн рублей для проведения срочных ремонтных работ. Эти средства будут рассчитаны на граждан, проживавших без регистрации, а также неумеющих на жилье и помещение никаких документов. Все сертификаты для пострадавших в масштабных пожарах планируют выдать до 12 июня», — заявил Шумков. 16:04 Губернатор попросил усилить ответственность за намеренные поджоги. Также он попросил увеличить штрафы для безответственных владельцев земельных участков. 15:58 Шумков предложил рассмотреть вопрос создания усиленной группировки МЧС, которая будет базироваться в Екатеринбурге. Также он попросил помочь достроить пожарную часть в микрорайоне Заозерный, начатую в 2012 года. 15:49 «В Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли. Эвакуировано более двух тысяч человек, из них 122 человека находятся в пяти пунктах временного размещения, остальные жители убыли к родственникам. По состоянию на сегодняшний день угроза населенным пунктам области снята», — сообщил Путину глава МЧС Александр Куренков. 15:46 Губернатор Курганской области Вадим шумков начал отчитываться перед президентом Путиным Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подготовил отчет президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий масштабных майских пожаров и помощи погорельцев. URA.RU ведет прямую трансляцию. Пожары, которые бушевали в регионе 7 мая, уничтожили свыше 5000 домов и строений. Пострадали более 2,5 жителей региона, погибли более 20 человек. 16:10 17.05.2023 Курганский губернатор запросил у президента Путина 2,5 млрд рублей для ликвидации последствий весенних пожаров. Также он попросил упросить вырубку лесов для защиты населенных пунктов. 16:07 17.05.2023 Шумков попросил вернуться к вопросу к созданию в регионе группировки авиалесоохраны с группировкой до 100 человек. Для этого, по его мнению, можно временно перегруппировать людей из других регионов. 16:05 17.05.2023 «Администрацией города Кургана выделена дополнительно субсидия из резервного фонда в размере 15 млн рублей для проведения срочных ремонтных работ. Эти средства будут рассчитаны на граждан, проживавших без регистрации, а также неумеющих на жилье и помещение никаких документов. Все сертификаты для пострадавших в масштабных пожарах планируют выдать до 12 июня», — заявил Шумков. 16:04 17.05.2023 Губернатор попросил усилить ответственность за намеренные поджоги. Также он попросил увеличить штрафы для безответственных владельцев земельных участков. 15:58 17.05.2023 Шумков предложил рассмотреть вопрос создания усиленной группировки МЧС, которая будет базироваться в Екатеринбурге. Также он попросил помочь достроить пожарную часть в микрорайоне Заозерный, начатую в 2012 года. 15:49 17.05.2023 «В Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли. Эвакуировано более двух тысяч человек, из них 122 человека находятся в пяти пунктах временного размещения, остальные жители убыли к родственникам. По состоянию на сегодняшний день угроза населенным пунктам области снята», — сообщил Путину глава МЧС Александр Куренков. 15:46 17.05.2023 Губернатор Курганской области Вадим шумков начал отчитываться перед президентом Путиным