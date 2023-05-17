Курганский губернатор попросил Путина создать на Урале группировку МЧС

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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , мчс
Губернатор Вадим Шумков попросил Владимира Путина создать на Урале группировку МЧС Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков попросил президента России Владимира Путина создать в уральском федеральном округе группировку МЧС с авиатехникой для оперативного тушения пожаров. Об этом он заявил в ходе совещания президента с кабмином.

«Предлагаю с учетом фактических изменений ключевых условий противопожарной обстановки в регионах УрФО рассмотреть создание усиленной группировки МЧС», — предложил Шумков в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи. Шумков предложил Путину усилить данную группировку авиацией и тяжелой техникой с базированием в Екатеринбурге или Кургане.

По данным Шумкова, в регионе за последние годы значительно изменился климат. Ранняя весна и сильные ветры способствуют пожароопасной обстановке. В этих условиях в УрФО необходимо создать группировку МЧС, усилив ее тремя самолетами ИЛ-76, тремя самолетам БЕ-200, пятью вертолетами МИ-8 и тяжелой техникой.

Также Шумков напомнил о своем предложении создать в регионе группировку авиалесоохраны в количестве 100 человек. Для этого он предложил перегруппировать силы из других регионов. Дополнительно от губернатора поступило предложение на 30% увеличить контингент курганского ГУ МЧС и достроить пожарную часть в областном центре.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков докладывает Путину о последствиях майских пожаров. Отчет проходил в рамках совещания с кабмином.

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Глава Курганской области Вадим Шумков попросил президента России Владимира Путина создать в уральском федеральном округе группировку МЧС с авиатехникой для оперативного тушения пожаров. Об этом он заявил в ходе совещания президента с кабмином. «Предлагаю с учетом фактических изменений ключевых условий противопожарной обстановки в регионах УрФО рассмотреть создание усиленной группировки МЧС», — предложил Шумков в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи. Шумков предложил Путину усилить данную группировку авиацией и тяжелой техникой с базированием в Екатеринбурге или Кургане. По данным Шумкова, в регионе за последние годы значительно изменился климат. Ранняя весна и сильные ветры способствуют пожароопасной обстановке. В этих условиях в УрФО необходимо создать группировку МЧС, усилив ее тремя самолетами ИЛ-76, тремя самолетам БЕ-200, пятью вертолетами МИ-8 и тяжелой техникой. Также Шумков напомнил о своем предложении создать в регионе группировку авиалесоохраны в количестве 100 человек. Для этого он предложил перегруппировать силы из других регионов. Дополнительно от губернатора поступило предложение на 30% увеличить контингент курганского ГУ МЧС и достроить пожарную часть в областном центре. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков докладывает Путину о последствиях майских пожаров. Отчет проходил в рамках совещания с кабмином.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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